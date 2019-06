Op verzoek van een misogyne knurft onder mijn lezers, zou ik het deze week niet over vrouwenvoetbal hebben maar over de Copa América. Dus zat ik dinsdag om één uur ’s nachts klaar om naar mannenvoetbal te kijken. In Rio de Janeiro stond Uruguay tegenover Chili. De nummer 8 van de FIFA-ranglijst tegen de nummer 16.

In de dagen daarvoor had ik bij het WK vrouwen wedstrijden gezien als Noorwegen-Australië en Frankrijk-Brazilië. De eerste eindigde na een verlenging in penalty’s, de tweede ging ook met 1-1 de verlenging in. Voor adrenaline was het WK voor vrouwen een uitstekende leverancier.

De lat ligt hoog, waarschuwde ik de mannen en ik hing het schema van de Copa América naast dat van het WK vrouwen. Beide finales zijn op 7 juli. Victor Montagliani, hotemetoot bij de FIFA, zei dat de beroerde planning een administratieve fout betrof.

Heel geloofwaardig vind ik hem niet want de FIFA saboteert het vrouwenvoetbal al sinds de eerste vrouw een voetbal pakte met een andere intentie dan die aan een man te overhandigen.

Ik klikte Montagliani weg toen Uruguay-Chili begon, al is ‘begon’ een groot woord want het spel kwam nauwelijks op gang. Er werd vaker gefloten dan gepasst.

In de tweede helft werd ik wakker van gejoel. De spelers stonden wat verdwaasd stil. Er was een streaker op het veld zei de commentator, hij legde uit dat we hem niet te zien kregen omdat de FIFA vindt dat het in beeld brengen van deze acties het overnemen van onwenselijk gedrag aanmoedigt.

Even later zwierden de beelden over heel internet. Een in een Argentijnse vlag gehulde man rende met een kippenmasker op zijn hoofd tussen de spelers door. Securitymannetjes achtervolgden hem zonder succes, het lukte Kipman zelfs de bal te raken. Hij bleef rondrennen tot de Chileense verdediger Jara hem tackelde. Horizontaal werd Kipman afgevoerd.

Intussen stond Luis Suárez bij de scheids te claimen. Artikel 12 van de gedragsregels van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond dicteert dat je geen agressief gedrag mag uiten tegen de aanwezigen op het veld. Kipman was een aanwezige op het veld. Luis wilde een rode kaart voor Jara. Terecht. Al vindt een Uruguayaan rood voor Jara altijd terecht sinds hij bij de vorige Copa América een vinger in Cavani’s anus stak. Heel Uruguay is daar nog ziek van.

Na deze mannenvoetbalshow moest ik mijn moeder bellen. Vrouwenvoetbal stond op zoveel gebieden achter, er zijn geen streakers, er wordt niet op het veld gevingerd. Ze troostte me: dat zou allemaal nog wel komen. Dat er een mannenfinale op de dag van de vrouwenfinale was gepland, verbaasde haar niet. „Dat heet invisibilizar” zei ze. Onzichtbaar maken. De FIFA trekt aandacht bij het vrouwenvoetbal weg zoals het de camera bij Kipman liet wegdraaien, om ongewenst gedrag niet aan te moedigen.

Bij mijn moeder in de straat werd getoeterd omdat Uruguay van Chili had gewonnen. Cavani had het beslissende doelpunt gemaakt. Sportieve wraak noemen ze dat. In afwachting van de sportieve wraak van de vrouwen, knutsel ik alvast een masker. Wanhoop niet, Kipvrouw is in aantocht.

Carolina Trujillo is schrijfster.