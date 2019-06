VN: wereldwijd nog nooit zoveel cocaïne geproduceerd als in 2017

Wereldwijd is er nog nooit zo veel cocaïne geproduceerd als in 2017, toen naar schatting 1.275 ton van de harddrug werd gemaakt. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van de UNODC, de VN-organisatie die onderzoek doet naar drugs en criminaliteit.

Daarmee steeg de productie ten opzichte van 2016 met een kwart. De toename komt doordat er met name in Colombia meer cocaïne wordt gemaakt. Doordat er in Colombia steeds meer cocaplanten worden geteeld, neemt de productie van de harddrugs eveneens toe. Veel planten worden in Colombia in afgelegen landelijke gebieden verbouwd, waardoor het voor de autoriteiten lastig is om de teelt op te sporen. Het Zuid-Amerikaanse land is goed voor 70 procent van de totale cocaïneproductie ter wereld.

Lees ook: De werkelijke prijs van een lijntje coke

Meer drugs onderschept

Behalve de geschatte productie nam ook de hoeveelheid onderschepte harddrugs toe. De afgelopen tien jaar werd er 50 procent meer coke geproduceerd, maar daar stond tegenover dat er 74 procent meer werd onderschept. Volgens de VN laat deze ontwikkeling zien dat de autoriteiten wereldwijd succesvoller zijn geworden in het opsporen van drugshandel. De meest coke wordt vooralsnog in Noord- en Zuid-Amerika onderschept. Naar schatting gebruiken wereldwijd 18 miljoen mensen de drug.

Ook zien de VN dat het totale aantal drugsgebruikers is toegenomen. In 2016 hadden naar schatting 271 miljoen mensen tussen de 15 en 64 jaar wel eens drugs gebruikt, dat zijn er 61 miljoen meer dan in 2008. Die stijging komt doordat de wereldbevolking in die periode toenam, maar ook doordat men in Afrika, Azië, Europa en Noord-Amerika meer opioïden (zoals pijnstillers en heroïne) is gaan gebruiken. Ook speelt mee dat het opioïdegebruik in India en Nigeria (samen zo’n 1,5 miljard inwoners) voor het eerst onder de loep genomen.

Tot slot nam ook het gebruik van cannabis toe. Cannabis is, net als de afgelopen tien jaar, volgens schattingen wereldwijd nog steeds de meestgebruikte drug.