Vier jaar gevangenisstraf voor doodrijden kind en verwonden gezin

De 56-jarige Utrechter Cornelis B. is woensdag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het veroorzaken van het auto-ongeluk waarbij een jongen van 8 om het leven kwam. B. reed in maart van dit jaar onder invloed van wodka en antidepressiva met 134 kilometer per uur door rood en ramde de auto van het gezin van het kind. De broer en de moeder van de overleden jongen raakten ernstig gewond.

B. was op een zondagnamiddag een stukje gaan rijden door Vianen omdat hij gestrest was omdat hij misschien zijn baan zou verliezen, verklaarde hij. Hij gebruikte geneesmiddelen die zijn reactievermogen beïnvloedden, en dronk achter het stuur ook nog uit een fles wodka die hij had meegenomen.

Voor het dodelijke ongeluk reed hij nog plankgas over de weg, soms deels tegen het verkeer in. Pas anderhalve, hooguit twee seconden voor hij de auto van het gezin raakte, liet hij het gas los en trapte hij op de rem. Cornelis B. bleek anderhalf keer zoveel alcohol in zijn bloed te hebben als is toegestaan.

Wanhoop

„Terwijl [de jongste zoon] in de ene kamer in het ziekenhuis stierf, lag [de oudste zoon] in de kamer daarnaast voor zijn leven te vechten. De wanhoop die de ouders op dat moment moeten hebben ervaren is onbeschrijfelijk”, zei de rechter. De oudste zoon en zijn moeder hebben het ongeluk overleefd, maar ondervinden nog altijd (fysieke) problemen door de botsing.

Achter het stuur merkte B. zelf ook al dat hij aangeschoten was geraakt door de wodka, verklaarde hij zelf. „Het is blijkbaar niet in hem opgekomen om zijn auto ergens langs de kant van de weg te parkeren en zijn weg op een andere manier te vervolgen”, oordeelde de rechtbank daar woensdag over. „Integendeel, hij heeft vervolgens op verschillende momenten onbegrijpelijke keuzes gemaakt.” Hij heeft toen hij de alcohol begon te voelen nog extra gas gegeven, bleek uit het onderzoek.

B. heeft volgens de rechter het gezin niet opzettelijk aangereden, maar wel roekeloos gehandeld. Hem is naast de gevangenisstraf ook voor vijf jaar een verbod opgelegd om een motorrijtuig te besturen.