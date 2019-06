Verdachte van moord op Duitse politicus Lübcke bekent

De verdachte van de moord op de Duitse politicus Walter Lübcke (CDU) heeft bekend. Dinsdag heeft hij volgens Duitse media toegegeven dat hij de 65-jarige politicus uit Hessen op 2 juni om het leven heeft gebracht vanwege diens uitlatingen in 2015 over de opname van vluchtelingen. De 45-jarige Stephan E. zegt alleen gehandeld te hebben.

Lübcke was destijds verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen in het noorden van de deelstaat Hessen. Op een informatiebijeenkomst voor burgers bracht hij tegen luide protesten in dat de opvang van asielzoekers past bij de christelijke waarden van Duitsland. „Wie deze waarden niet deelt”, voegde hij daaraan toe, „kan dit land altijd verlaten”. Dat kwam hem op boegeroep en veel doodsbedreigingen te staan.

Stephan E. heeft zich jarenlang in extreemrechtse kringen bewogen en is onder meer veroordeeld voor een (mislukte) aanslag met een brandbom op een asielzoekerscentrum in 1993. In 2009 maakte hij deel uit van een extreemrechtse groep die een 1-mei-betoging van de vakbeweging aanviel.

Gevaarlijk

De binnenlandse inlichtingendiensten beschouwden hem als gevaarlijk, maar sinds hij zo’n tien jaar geleden een rustiger bestaan leek te gaan leiden, hielden de diensten zijn doen en laten niet meer in de gaten. Volgens recente publicaties heeft hij echter nog dit jaar figuren uit het extreemrechtse milieu getroffen.

Lübcke werd in de nacht van 1 op 2 juni met een schotwond in zijn hoofd aangetroffen op het terras van zijn huis, in een dorp iets ten noorden van Kassel. Het schot zou van dichtbij gelost zijn. Door een DNA-spoor op de kleding van Lübcke kwam de politie bij Stephan E. uit.