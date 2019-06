Verdachte doodschieten crimineel Karel Pronk opgepakt in Spanje

Een 52-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van de beruchte crimineel Karel Pronk, is dinsdagavond opgepakt in Spanje. Dat meldt de politie woensdag. Pronk werd in augustus vorig jaar doodgeschoten in de buurt van een koffietent in Delft.

De man werd opgepakt tijdens een routinecontrole. Spanje zal worden gevraagd om de man over te dragen. Volgens de politie is de familie van het slachtoffer inmiddels op de hoogte gesteld. Pronk, die begin jaren negentig werd veroordeeld voor moord en het leidinggeven aan een criminele organisatie, ontsnapte tweemaal uit de gevangenis.

Volgens Pronks advocaat was de crimineel de afgelopen jaren „met pensioen”. Na de moord werd uitgegaan van een liquidatie.

Dit bericht wordt aangevuld.