Unieke prestatie Curaçao met kwartfinale Gold Cup

Het Curaçaose voetbalelftal heeft zich dinsdagnacht geplaatst voor de kwartfinales van het toernooi om de Gold Cup. Een doelpunt van Jurien Gaari van RKC Waalwijk in blessuretijd tegen Jamaica leverde precies het punt op dat nodig was voor een plek in de volgende ronde. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Curaçao zich plaatst voor de kwartfinale op een groot voetbaltoernooi.

Curaçao doet pas voor de tweede keer in de historie mee aan de Gold Cup, een toernooi voor landen in Midden- en Noord-Amerika. In 2017 verloor het nog alle drie de groepswedstrijden. Ook dit toernooi, waarvan de wedstrijden worden gespeeld in Mexico, de Verenigde Staten en Costa Rica, werd de eerste wedstrijd verloren van El Salvador. Vier dagen later wist Curaçao met 1-0 te winnen van Honduras waardoor het nog alle kans had op een plek in de volgende ronde. Omdat Honduras dinsdagnacht met 4-0 won van El Salvador, was het punt tegen Jamaica - dat ook doorgaat naar de kwartfinale - precies genoeg.

In de kwartfinale zijn hoogstwaarschijnlijk de Verenigde Staten de volgende tegenstander. Dat land speelt woensdagnacht tegen Panama en heeft aan een gelijkspel genoeg voor de winst in groep D. Wint Panama dan is dat land de volgende opponent van Curaçao.

Eredivisie en lokaal actief

De teamselectie van Curaçao bestaat uit een mix van spelers die in de Nederlandse eredivisie of eerste divisie spelen of gespeeld hebben en spelers die op Curaçao zelf actief zijn. Onder meer reservedoelman Eloy Room van PSV en Leandro Bacuna van Cardiff City zijn basisspelers.

Na de bestuurlijke herindeling van de Nederlandse Antillen eind 2010 hield ook het Nederlands Antilliaans voetbalelftal op te bestaan. Niet veel later won Curaçao de eerste eigen interland met 3-0 van Aruba.

Patrick Kluivert werd in 2015 aangesteld als bondscoach. Mede daardoor kozen meer voetballers in Nederland ervoor om voor Curaçao uit te komen. Doel werd plaatsing voor het WK 2018 in Rusland. Dat lukte bij lange na niet, maar Curaçao steeg onder leiding van Kluivert wel van de 183ste plek naar de top-100 op de FIFA-wereldranglijst.

Remko Bicentini (oud-speler van NEC) volgde Kluivert in 2016 op en is de huidige bondscoach. Curaçao is de huidige nummer 79 van de wereldranglijst.