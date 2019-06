Twee keer levenslang en dertig jaar cel voor liquidaties

Drie leden van de cocaïnemaffia zijn woensdag door rechtbank Gelderland veroordeeld tot twee keer levenslang en dertig jaar cel vanwege hun rol bij twee liquidaties en drie pogingen tot moord. Omar L. en Hicham M. kregen levenslang, Mohamed H. kreeg dertig jaar cel opgelegd.

Het ging om de moorden op criminelen Eaneas Lomp en Chahid Yakhlaf in 2015, waar L. opdracht toe heeft gegeven. Eén van de pogingen tot moord was op Nourdine A., in Amsterdam-Nieuw-West in 2016. A. ontkwam doordat het wapen van de schutter haperde.

Het Openbaar Ministerie had drie keer levenslang geëist. Mohamed H. kreeg een lagere straf omdat hij één moord minder pleegde, zo oordeelde de rechter. Verder achtte de rechtbank de liquidaties en pogingen tot moord bewezen. De rechter noemde het „gruwelijke misdrijven”.

PGP-telefoons

Belangrijk bewijs in de zaak waren door de politie ontsleutelde e-mails en berichten uit PGP-Blackberry telefoons. PGP staat voor Pretty Good Privacy. L. gaf hiermee opdracht tot de moorden onder het pseudoniem ‘Suarez’. De politie kon L. aan de berichten linken door in andere e-mails verstuurde privé-informatie.

De verdediging bleef ontkennen dat berichten van de verdachten afkomstig waren. Zij stelde dat Suarez een veelvoorkomende bijnaam is in het criminele circuit.

Dit bericht wordt aangevuld.