Subsidie elektrische auto’s kost schatkist nóg meer

De subsidie van elektrische auto’s kost de schatkist nóg meer dan al gedacht werd: niet 1.700 euro maar 2.000 euro per vermeden ton CO 2 -uitstoot. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer dat woensdag is gepubliceerd. Alternatieven om tot dezelfde milieubesparing te komen kosten een fractie. Met 73 euro voor windmolens op land wordt bijvoorbeeld dezelfde uitstoot vermeden. „De fiscale stimulering van elektrische auto’s is een dure maatregel voor het verminderen van CO 2 -uitstoot”, constateert de Rekenkamer dan ook droogjes.

Het onderzoek volgt uit een in februari aangenomen motie van Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Helma Lodders (VVD). Zij riepen de Algemene Rekenkamer – een onafhankelijke instantie die controleert of de overheid zijn geld wel goed besteedt – op om de stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s te onderzoeken.

De Rekenkamer boog zich in 2013 en 2014 al eerder over de fiscale stimulering van (semi-)elektrische auto’s en kwam toen tot harde conclusies: de milieuwinst was beperkt en fiscale douceurtjes van wel 17.000 euro per jaar kwamen vooral bij zakelijke rijders van de Mitsubishi Outlander en Tesla S terecht.

Verschil van 18 procent

Nadat de regering aanbevelingen van de Rekenkamer overnam, is dat fiscale voordeel voor zakelijke rijders beperkt. Maar ook op het nieuwe subsidiebeleid is genoeg aan te merken, vinden verschillende Kamerleden, met Omtzigt voorop. In januari wisten ze via een reeks Kamervragen boven tafel te krijgen dat de schatkist in de periode 2018-2022 zo’n 700 miljoen euro kwijt is aan subsidie voor de vorig jaar verkochte 25.000 elektrische auto’s: oftewel 1.700 euro per bespaarde ton CO 2 -uitstoot. „Je kunt de uitstootrechten voor 23 euro per ton kopen op dit moment!”, twitterde een verbouwereerde Omtzigt verwijzend naar de marktprijs van een emissierecht.

In het woensdag verschenen onderzoek komt de Rekenkamer zelfs tot nóg hogere kosten voor de schatkist: 2.000 euro per bespaarde ton uitstoot. Dat verschil van bijna 18 procent wijt zij aan het feit dat staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) bij zijn berekeningen in januari geen gewogen gemiddelde van de uitstoot en type auto’s hanteerde.

De subsidieregeling voor windmolens op land kost 73 euro per vermeden ton. Het verschil is een factor 27

Onderkoeld verwijst de Rekenkamer naar onderzoek uit 2016 van de Inspectie der Rijksfinanciën waarin „verschillende minder kostbare maatregelen genoemd worden om CO 2 -uitstoot te reduceren”. Het sluiten van kolencentrales van voor 1990 bijvoorbeeld, kost 25 euro per vermeden ton CO 2 -uitstoot in 2020. De subsidieregeling voor windmolens op land kost 73 euro per vermeden ton. Het verschil met de 2.000 euro op elektrische auto’s is een factor 27.

De Rekenkamer vindt dat „meer doelmatige alternatieven eerder in beeld hadden moeten worden gebracht” door het kabinet. „Wij waren en zijn van mening dat de fiscale stimulering van zuinige auto’s een dure maatregel is voor het verminderen van CO 2 -uitstoot.”

