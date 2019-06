Precies op het tijdstip van de grote KPN-storing begint mijn mailbox vol te lopen met tientallen steeds dezelfde mails. Daaraan komt ook de volgende dag geen einde en omdat ik inmiddels van twaalf verschillende mails al meer dan tachtig exemplaren binnen heb, besluit ik de storingsdienst van de KPN te bellen. Een vriendelijke meneer staat me te woord. Hij weet wat het probleem is en zal me door de procedure heen helpen. Op zijn aanwijzingen loop ik naar het modem. Hij verzoekt me de stekker uit het stopcontact te halen. Radio uit, modem uit, pc uit – en ook de vriendelijke mijnheer was weg.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 juni 2019