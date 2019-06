Sea-Watch vaart Italiaanse wateren binnen ondanks verbod

De Duitse hulporganisatie Sea-Watch is woensdag met een schip met daarop 42 migranten ondanks een verbod van Italië toch de Italiaanse wateren binnengevaren. Dat zegt Sea-Watch in een verklaring. De actie volgt op een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), dat dinsdag oordeelde dat Italië niet verplicht is om de migranten op het in Nederland geregistreerde schip op te vangen.

„Vandaag om 12.00 uur, is de kapitein de Italiaanse territoriale wateren binnengevaren”, schrijft Sea-Watch. Na veertien dagen voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa te hebben gelegen, koerst het schip volgens de hulporganisatie „uit nood” af op de haven van het eiland. De migranten aan boord zouden dringend medische zorg nodig hebben. Volgens een woordvoerder van de hulporganisatie is momenteel contact met de kustwacht en moet de komende uren blijken of de migranten aan wal mogen.

Op 15 juni werden 10 van de 52 vluchtelingen op basis van medische gronden wel door de Italiaanse autoriteiten opgevangen. De rest zou zich volgens Sea-Watch hebben beroepen op de zogenaamde Rule 39, maar dat verzoek is dinsdag door het EHRM geweigerd. Met die regel kan het Hof snel beslissen of de rechten van mensen in het geding zijn.

‘Basisrechten geschonden’

Volgens voorzitter Johannes Bayer van Sea-Watch neemt geen enkele Europese instelling verantwoordelijkheid “om menselijke waardigheid aan de Europese grens” te handhaven. „Daarom moeten we zelf verantwoordelijkheid nemen”, zegt Bayer. „We gaan de Italiaanse wateren binnen omdat er geen andere opties meer zijn om de veiligheid van onze gasten, waarvan de basisrechten lang genoeg zijn geschonden, te waarborgen.”

In Italië is inmiddels hard gereageerd op de beslissing. „Laten we Sea Watch tot zinken brengen”, zegt Giorgia Meloni van de kleine rechtse partij Broeders van Italië in een videoboodschap op Twitter. „We staan klaar om elke vorm van illegaliteit tegen te gaan”, stelt vicepremier Matteo Salvini, die in het verleden herhaaldelijk Sea Watch heeft opgedragen om niet uit te wijken naar Italië. Ook roept hij Sea Watch op om de migranten naar Tunesië te varen, in plaats van Lampedusa.

Vorige maand mochten 65 migranten de Sea-Watch had opgepikt voor de kust van Libië uiteindelijk wel aan wal. Zij werden na dagen discussie toch door de Italiaanse kustwacht van boord gehaald en naar Lampedusa gebracht.