San Francisco verbiedt de e-sigaret als eerste stad in de VS

San Francisco gaat als eerste grote stad in de Verenigde Staten de verkoop van e-sigaretten verbieden, totdat er meer bekend is over de gezondheidseffecten. De gemeenteraad stemde dinsdag unaniem voor zo’n verbod. Het verbod betreft zowel de verkoop in winkels als online.

Burgemeester London Breed van San Francisco moet het verbod nog goedkeuren, maar zij sprak voorafgaand aan de stemming al haar steun uit. Voorstanders van het verbod wijzen op de grote populariteit van e-sigaretten onder minderjarigen. Breed: „Er is veel dat we niet weten over de gezondheidseffecten van deze producten. Wat we wel weten, is dat e-sigarettenbedrijven zich in hun advertenties richten tot onze kinderen, die verslaafd raken aan nicotineproducten.” Na ondertekening treedt de wet binnen dertig dagen in werking. Naar verwachting zal deze zes maanden later volledig zijn geïmplementeerd.

San Francisco is de thuisbasis van Juul Labs, de grootste producent van e-sigaretten in de VS. Tegenover de Amerikaanse nieuwssite CBS Money Watch reageerde een woordvoerder: „Dit verbod zorgt ervoor dat volwassen ex-rokers die succesvol zijn overgestapt op e-sigaretten teruggrijpen naar dodelijke sigaretten. De werkelijke oorzaken voor toegang tot en gebruik van e-sigaretten door minderjarigen worden niet aangepakt.” Ook waarschuwt het bedrijf voor het ontstaan van een „bloeiende zwarte markt” als mogelijk gevolg van het verbod.