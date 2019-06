Pieter Klok nieuwe hoofdredacteur de Volkskrant

Pieter Klok (47) wordt de nieuwe hoofdredacteur van de Volkskrant. Dat maakte de krant woensdag bekend. Klok was de afgelopen negen jaar adjunct-hoofdredacteur bij diezelfde krant.

Klok zal Philippe Remarque opvolgen per 1 september. In de krant laat de sollicitatiecommissie weten „unaniem en in groot vertrouwen” te hebben gekozen voor de nieuwe hoofdredacteur. De commissie heeft enkel binnen de eigen organisatie gezocht:

„We hebben Pieter gekozen vanwege zijn bewezen journalistieke excellentie, bevlogenheid en vermogen te inspireren. We zien in hem een hoofdredacteur die het Volkskrant-dna zal versterken, iemand met een overtuigende visie.”

Klok werkt sinds de eeuwwisseling voor de Volkskrant. Zijn eerdere functies waren onder andere verslaggever en coördinator van de economieredactie.

Voorganger Remarque bekleedde de functie sinds 2010 en kondigde in april zijn vertrek aan. Hij wordt directeur journalistiek bij de Persgroep, het mediabedrijf waar de Volkskrant onder valt.