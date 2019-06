Paspoortverlies melden kan uiterlijk 2024 online

Het gaat makkelijker worden om paspoortverlies te melden bij de overheid. Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. Knops kondigt aan dat het paspoortregistratiesysteem vernieuwd gaat worden en verder wordt gedigitaliseerd.

De aanpassingen moeten uiterlijk in 2024 zijn doorgevoerd. Het gaat in totaal 46 miljoen euro kosten om het reisdocumentenstelsel aan te passen. Wel zal het volgens Knops uiteindelijk 5 tot 7 miljoen euro per jaar besparen.

Het huidige ICT-systeem achter de paspoortregistratie stamt uit 2001, schrijft Knops. Het is aan vernieuwing toe, mede om fraude tegen te gaan. Op dit moment moet een burger wiens paspoort kwijt is nog naar het gemeentehuis in zijn of haar woonplaats om een verklaring van vermissing af te leggen. Deze vertraging kan misbruik van gestolen identiteitsbewijzen in de hand werken.

Er komt een centraal systeem, dat online raadpleegbaar is. Op dit moment is informatie over de aanvraag, uitgifte of geldigheid van paspoorten en identiteitskaarten niet op één plek opgeslagen. Hierdoor moeten uitgevende instanties gaan „verzamelen”, schrijft Knops. „Dit is tijdrovend en bemoeilijkt een betrouwbare identiteitsvaststelling.”