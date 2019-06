Onno Hoes nieuwe voorzitter van makelaarsvereniging NVM

Onno Hoes wordt de nieuwe voorzitter van makelaarsvereniging NVM. Dat heeft de vereniging woensdag bekendgemaakt. Hij volgt per 1 augustus Ger Jaarsma op, die vorig jaar een motie van wantrouwen tegen zich kreeg van NVM-leden. Hoes is na Jaarsma de tweede voorzitter in de geschiedenis van de NVM die zelf geen makelaar is.

Sinds 2017 was Hoes (VVD) waarnemend burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Daarvoor was hij voorzitter van het landelijke schakelteam bij hulp voor verwarde personen. Ook trad hij op als gedeputeerde voor de provincie Noord-Brabant.

Hoes was eerder ook vijf jaar burgemeester van Maastricht, maar legde die functie neer nadat hij in 2014 in opspraak was gekomen door gebeurtenissen in zijn privéleven. Het programma Shownieuws van SBS6 bracht in 2013 een foto naar buiten waarop te zien was dat Hoes, toen nog getrouwd met Albert Verlinde, zoende met een 24-jarige man. Een jaar later bracht het programma PowNews beelden van Hoes naar buiten gemaakt met een verborgen camera. Ook werd een screenshot van de werkagenda van Hoes door het programma geopenbaard.

Lees ook: NVM-voorzitter Jaarsma over vertrek: ‘Veranderaars blijven altijd korter’

Vertrekkend voorzitter Jaarsma kwam vorig jaar in opspraak binnen zijn eigen vereniging. NVM-makelaars eisten dat hun voorzitter per direct zou opstappen. Er zou geen leiding zijn en een angstcultuur heersen. Jaarsma gaat nu per 1 september aan de slag bij de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) in Veenendaal.