‘Ongebruikelijk hoge winsten bij bijna honderd zorgbedrijven’

Bijna honderd Nederlandse zorgbedrijven maken ongebruikelijk hoge winsten. Directeuren konden zichzelf daardoor miljoenen uitkeren, maar mogelijk zijn bepaalde winsten „onrechtmatig tot stand gekomen”. Dat concluderen journalisten van Pointer, Reporter Radio en Follow The Money in een woensdag gepubliceerd onderzoek.

In totaal werden de digitale jaarrekeningen van 2017 van bijna tweeduizend grote zorginstellingen onderzocht. Bij 174 bedrijven werd minstens 10 procent winst gemaakt, terwijl doorgaans winstpercentages van 2 tot 3 procent gebruikelijk zijn in de sector.

97 bedrijven zorgbedrijven verdienden bij elkaar opgeteld ruim vijftig miljoen euro, wat gemiddeld neerkomt twintig procent van de totale omzet. De hoge winst bij deze aanbieders is volgens de media „structureel en niet eenvoudig te verklaren”. Jaarrekeningen van de instellingen worden echter zelden gecontroleerd, schrijven de journalisten.

Bijna de helft van deze bedrijven keerde dividend uit aan aandeelhouders. In totaal kwam dat neer op 21,8 miljoen euro. Faveo Zorg uit Rotterdam keerde de grootste dividend uit van 5,1 miljoen euro.

Het geld is afkomstig uit verzekeringspremies en gemeenschapsgeld. Hoogleraren Jeroen Suijs (Erasmus University Rotterdam) en Harrie Verbon (Tilburg University) zeggen tegen de drie media dat de winsten gemaakt zouden kunnen zijn door gedeclareerde zorg die niet geleverd is, wat mogelijk duidt op fraude. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) noemt het in een reactie „maatschappelijk ongewenst” dat zorgaanbieders dergelijke winsten kunnen maken.

Marktwerking zorg

Nederland liet in 2006 gereguleerde marktwerking toe in de zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwden onlangs dat geldstromen in het zorglandschap sindsdien lastiger te achterhalen zijn.

De NZa zegt in een reactie op de conclusies over de hoge winsten bij de 97 zorgaanbieders dat onderzoek „ingewikkeld en tijdrovend” is. De zorgautoriteit moet door beperkte capaciteit keuzes maken over wie ze willen onderzoeken, daardoor kunnen zorgbedrijven bijvoorbeeld makkelijk meer uren aan zorg declareren dan is geleverd.

Pointer, Reporter Radio en Follow the Money konden het onderzoek pas publiceren nadat ze een kort geding had gewonnen. De in Rotterdam gevestigde thuiszorgorganisatie Thuiszorg Naborgh B.V. had een zaak aangespannen, ook die eigenaar heeft zichzelf volgens het onderzoek buitengewone winst uitbetaald.