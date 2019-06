Investeren in werknemers: belangrijk, maar gebeurt weinig

Nederlandse managers erkennen het belang van sociale innovatie, maar passen het onvoldoende toe. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en onderzoeksinstituut SEO.

‘Stel je krijgt een grote zak geld en je bent volledig vrij om die te besteden aan innovatie. Wat voor innovatie kies je?’ Bijna zevenhonderd senior managers van Nederlandse bedrijven kregen dezelfde fictieve casus voorgelegd.

Slechts 28,7 procent zegt het geld te besteden aan nieuwe technologie. De overige 71,3 procent investeert liever in sociale innovatie: menselijk kapitaal, nieuwe leiderschapsstijlen, co-creatie of het vernieuwen van de organisatiestructuur.

En toch investeren Nederlandse bedrijven in de praktijk juist relatief weinig in die sociale innovatie, zegt Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en innovatie en leider van het onderzoek. „In de discussie over innovatie gaat het altijd om technologie, maar dat is maar een onderdeel. Juist de sociale innovatie is belangrijk om de investeringen in technologie succesvol te maken.”

Volgens Volberda is bestaand personeel bij bedrijven vaak onvoldoende (bij)geschoold om te kunnen werken met nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie of 3D-printen. „Het heeft geen zin om te investeren in technologie als je personeel toch niet weet wat het ermee aan moet. De ontwikkelingen gaan zo snel dat alleen je oorspronkelijke opleiding niet langer genoeg is voor je hele werkzame leven.”

Maar als managers zoveel waarde hechten aan sociale innovatie, waarom is het in de praktijk dan nog steeds ondergeschikt? Volgens Volberda zit een hiërarchische organisatiestructuur innovatie in de weg.

„Uiteindelijk komen de beste ideeën vaak van onderop. Sociale innovatie klinkt misschien soft, maar kijk eens naar Silicon Valley. Daar wordt naast tech óók veel geïnvesteerd in platte organisatievormen en dienend management.”

