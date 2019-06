Noorse politie: vermiste vrouw miljonair niet ontvoerd maar vermoord

De Noorse politie houdt er rekening mee dat Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, de inmiddels acht maanden vermiste vrouw van een van de rijkste mensen in Noorwegen, om het leven is gebracht. Dat meldt persbureau AP. In de landelijke vermissingszaak werd eerst uitgegaan van een ontvoering, maar nu lijkt dat om verschillende redenen minder waarschijnlijk - onder meer omdat de vrouw geen teken van leven heeft gegeven.

Criminelen vielen eind oktober het huis van vastgoedbelegger en miljonair Tom Hagen en Anne-Elisabeth Falkevik Hagen binnen en het leek erop dat zij hierbij werd ontvoerd. De ontvoerders eisten later negen miljoen euro losgeld in de vorm van cryptocurrency Monero. De politie denkt nu dat de kidnapping in scène is gezet om haar moord te verbergen, maar sluit niet helemaal uit dat de vrouw nog in leven is.

Volgens de Noorse krant Verdens Gang draagt de politie verschillende redenen aan voor de nieuwe hypothese. Ondanks herhaalde verzoeken van de familie, werd er geen teken van leven van de vrouw gegeven. Er is slechts twee keer moeizaam contact geweest met de ontvoerders, de laatste keer was in februari. Ook voert de politie aan dat er opvallend weinig bereidheid is bij de ontvoerders om het losgeld te innen. Dit zou erop duiden dat ze niet langer in leven is.

Tom Hagen is een van de eigenaren van energiebedrijf Elkraft, dat stroomt levert in heel Scandinavië. Het Noorse tijdschrift Kapital schat zijn vermogen op 1,7 miljard Kronen, omgerekend zo’n 174 miljoen euro. Daarmee staat hij op nummer 172 van de vierhonderd meest rijke Noren.

Noorwegen heeft een van de laagste criminaliteitscijfers ter wereld en staat bekend als een veilig land. Dit soort zaken is dan ook zeer zeldzaam.