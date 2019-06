Nederlanders scheiden bijna 60 procent huishoudelijk afval

Nederlanders scheidden vorig jaar gemiddeld 288 kilogram aan huishoudelijk afval. Dat is 35 kilogram meer dan in 2013, een toename van 51 naar 58 procent. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal werd in Nederland zo’n 8,5 miljard kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Dat is ongeveer 495 kilogram per inwoner, nagenoeg even veel als vijf jaar eerder. Het kabinet wil dat in 2020 75 procent van het huishoudelijk afval wordt ingezameld.

Voornamelijk houtafval en zogenoemd wit- en bruingoed, zoals huishoudelijke apparaten en elektronica, worden vaker gescheiden ingeleverd bij de gemeente. Huishoudens kunnen de afgelopen jaren steeds makkelijker afval gescheiden inleveren, bijvoorbeeld via gescheiden afvalcontainers of een milieustraat in de gemeente.

Minder papier, meer textiel

Nederlanders gooiden in 2018 gemiddeld 4,8 kilogram aan textiel weg, dat was vijf jaar aan het einde van de economische crisis nog 3,8 kilogram. Wel werd bijna 22 procent minder karton en papier ingezameld dan in 2010. Dat komt volgens het CBS omdat het gebruik ervan, voor bijvoorbeeld kranten en post, afneemt.

Omdat gemeenten op verschillende manieren afval inzamelen, lopen de hoeveelheden gescheiden afval onderling nog wel eens uiteen. Zo wordt in grote steden minder gft-afval ingezameld, omdat mensen met kleinere woningen vaak geen ruimte hebben voor een aparte container.