Migratie is vooral voor de Democraten giftig dossier

Niet één, maar twee migratiewetten heeft het Congres binnen een week aangenomen. Eentje in de door Republikeinen gedomineerde Senaat; de andere in het Huis, waar de Democraten de meerderheid hebben. Driemaal raden welk voorstel de steun krijgt van het Witte Huis en voor welk voorstel een presidentieel veto dreigt. En dat is niet omdat de Senaatswet (à 4,6 miljard dollar) 100 miljoen méér voor het migratiebeleid uittrekt dan de wet in het Huis.

Kinderen in Amerikaanse detentiecentra voor migranten worden sterk verwaarloosd. Een afschriktactiek, concluderen critici

Beide wetten willen het probleem aanpakken van de toegenomen druk op de Amerikaanse zuidgrens en van de opvang van migranten zonder papieren. Hun grote aantallen hebben geleid tot overvolle detentiecentra, ook omdat asielrechters de toeloop niet aankunnen.

Verhalen over de detentiecentra van ooggetuigen (zoals advocaten en volksvertegenwoordigers) leiden tot verontwaardiging, vooral over de wijze waarop kinderen zijn vastgezet, gescheiden van hun ouders.

Een filmpje waarop een jurist van het ministerie van Justitie aan de rechter uitlegt wat zij verstaat onder „veilige en hygiënische” omstandigheden, werd als bewijs van de onmenselijke situatie rondgestuurd. De rechter vroeg haar of ze vond dat zeep, tandpasta en tandenborstel deel moeten uitmaken van de voorzieningen in deze centra. Niet per se, zei de jurist, aangezien volgens haar de detentie soms maar kort was.

Dit soort informatie maakt Democratische politici furieus, maar zet ze ook voor het blok. De uitgesproken linkse en invloedrijke afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez vergeleek de detentiecentra met „concentratiekampen” – en veroorzaakte een boel ophef.

Voorwaarden voor opvang

De wet die dinsdag in het Huis is aangenomen, betreft een begroting voor de opvang. Onder druk van de linkervleugel van de Democraten zijn er voorwaarden opgenomen die de opvang moeten verbeteren. Ook moet er een maximale duur komen voor het scheiden van kinderen van hun ouders.

Lees ook: Foto van verdronken vader en dochter bij grens VS-Mexico maakt veel los

Maar ondanks al zulke waarborgen is en blijft het een begroting die het harde migratiebeleid van president Trump mogelijk maakt. De Democratische leider in het Huis, Nancy Pelosi, had daarom al haar overtuigingskracht nodig om partijgenoten achter het voorstel te krijgen – uiteindelijk stemden er vier tegen, onder wie Ocasio-Cortez.

Het laat zien hoe giftig het onderwerp migratie voor Democraten is. De de scherpste kanten van Trumps harde beleid afhalen betekent: meewerken met Trump. Niets doen betekent de migranten aan hun lot overlaten.

De president verhoogde vorige week de druk verder door te dreigen met razzia’s op illegaal in de VS verblijvende vreemdelingen in een tiental steden. Hij blies de actie op het laatste moment af en gaf de Democraten twee weken de tijd om samen met hem tot een nieuw migratiebeleid tekomen. Vandaar hun wet van dinsdag.

Het enige wat de Democraten kunnen doen is zoveel mogelijk ‘Democratische’ elementen in hun voorstellen stoppen om het Trump lastig te maken. Dat was het ultieme argument van Pelosi bij haar sceptische partijgenoten: „Trump staat te juichen als deze wet niet wordt aangenomen.”