Klok wil Volkskrant ‘misschien wel grootste dagblad’ maken

Pieter Klok (47) wordt de nieuwe hoofdredacteur van de Volkskrant. Hij volgt Philippe Remarque op, met wie hij negen jaar samenwerkte als adjunct in de hoofdredactie. Remarque wordt per 1 september directeur journalistiek bij de Persgroep, het concern dat onder meer de Volkskrant, Het Parool, Trouw en AD uitgeeft.

De keuze van de sollicitatiecommissie voor de rechterhand van Remarque lijkt te wijzen op een hang naar continuïteit. Zelf ziet hij zijn rol in de hoofdredactie dit decennium niet als belemmering voor verandering in beleid indien nodig. „Als de leiding stabiel is, kun je meer energie steken in vernieuwing”, zegt Klok in een interview met de Volkskrant.

Hij wil af van de scheiding tussen digitaal en papier op de redactie, „dat is niet meer van deze tijd”, en wil minder top-down leidinggeven. „Toen Philippe en ik begonnen, wilden we veel veranderen. Daardoor werd het management vanzelf meer top-down. Ik wil de redactie een grotere inbreng geven.”

De (unanieme) keuze van de sollicitatiecommissie wordt gedragen binnen alle geledingen: hoofdredactie, redactieraad en de directie van de Persgroep. Volgens Annet Aris, voorzitter van stichting de Volkskrant en lid van de sollicitatiecommissie, is Klok gekozen vanwege zijn „journalistieke excellentie, bevlogenheid en vermogen te inspireren”.

Klok formuleert de hoop dat de Volkskrant „onmisbaar” wordt „en daarmee „misschien wel de grootste krant van Nederland”. Daarvoor heeft de Volkskrant nog een oplagestijging nodig van grofweg eenderde van het huidige bestand: in 2017 had het dagblad 308.559 betalende lezers (print en digitaal), De Telegraaf zat op 404.780 en heeft jarenlange oplagedaling sindsdien weten te keren.

Klok wil leiddinggeven aan „een open, nieuwsgierige krant die ook ongemakkelijke vragen stelt. Een toegankelijke krant waarin we lezers in contact brengen met denkbeelden die niet de hunne zijn.”

De zevende hoofdredacteur van de Volkskrant is opnieuw een man. Klok heeft volgens Aris toegezegd zich te zullen omringen met vrouwen in de hoofdredactie. Klok: „Ik heb in ieder geval mensen nodig met eigenschappen die ik niet heb, zoals geduld.”

Aardsere zaken

Een zwakke plek van de krant vindt hij „dat we niet wat meer schrijven over de onderwerpen die mensen bezighouden”, zei hij vorige zomer in een interview op de site van de Volkskrant. „Waarschijnlijk besteedt de lezer meer tijd aan aardsere zaken als hoe vaak je je kinderen moet helpen bij hun huiswerk.” De krant maakte al stappen, vond hij, met een human interest-rubriek als De Gids.

Klok studeerde civiele techniek en waterbouwkunde aan de TU Delft en werkte kort als ingenieur bij Rijkswaterstaat. Hij volgde daarna de post-doctorale journalistiekopleiding aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Klok begon bij de Haagsche Courant, voor hij naar de Volkskrant ging waar hij verslaggever en coördinator was op de economieredactie. Hij schreef tien jaar geleden met Xander van Uffelen het boek Bonus! Hoe hebzucht ons in de kredietcrisis stortte. Ook werkte hij kortstondig bij Volkskrant Magazine.

In 2014 ontstond enige onrust op de redactie nadat bleek dat Remarque en Klok wegens hun prestaties een variabele beloning van de Persgroep kregen, bonussen die later werden teruggedraaid. De bonusregeling werd daarna versoberd.