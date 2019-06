Kilometers maken op zonnecellen

De provincie Noord-Brabant gaf een ton subsidie, de Europese Commissie financierde het project met bijna 2,5 miljoen euro en ook investeerders droegen miljoenen bij. Dinsdag was het zover: het Nederlandse bedrijf Lightyear presenteerde de eerste elektrische auto die deels op zonne-energie rijdt én een lange actieradius heeft.

Lightyear, een start-up die voortkomt uit de Technische Universiteit van Eindhoven, bouwde in Helmond een auto met vijf vierkante meter aan zonnecellen op dak en motorkap. Die moeten het bereik van de auto met zo’n 10 procent vergroten, mits de zon goed schijnt. De actieradius bedraagt volgens de makers 725 kilometer – een stuk meer dan bijvoorbeeld het nieuwste model Tesla (zo’n 530 kilometer, volgens Tesla). Opladen kun je de Lightyear ook aan het gewone stopcontact thuis.

De prijs van 149.000 euro (inclusief btw) maakt het model onbereikbaar voor de meeste autorijders. Tot dusver hebben honderd mensen een exemplaar gereserveerd. Volgens Lex Hoefsloot, topman en mede-oprichter van Lightyear, zullen de volgende modellen „een veel lagere prijs hebben”, zo wordt hij geciteerd in een persbericht. Zijn plan is de Lightyears straks ook in te zetten als deelauto’s.

Met veel zon komt de Lightyear ruim 700 kilometer ver

Lightyear komt voort uit het team van de TU Eindhoven dat in 2013, 2015 en 2017 de World Solar Challenge in Australië won, de tweejaarlijkse wedstrijd waarin je zo ver mogelijk op zonne-energie moet rijden.

De Lightyear is niet de enige auto die energie haalt uit zonnecellen. Een goedkopere variant is de Sion van de Duitse start-up Sono Motors. Die heeft een actieradius van 250 kilometer, plus maximaal 30 kilometer erbij als de zon schijnt. De Sion kost 25.500 euro. Er zijn meer dan 10.000 exemplaren van de Sion besteld bij het bedrijf uit München.