Hoe werkt 5G en is het schadelijk?

25 jaar geleden werd het eerste GSM-netwerk in Nederland geopend. Sindsdien zijn we van sms’en naar appen gegaan en is de behoefte aan mobiel dataverkeer alleen maar verder gegroeid. Volgend jaar wordt het 5G-netwerk verwacht waarmee je binnen een paar seconden op straat een film kunt downloaden. Maar voor sneller internet heb je ook sterkere zendmasten nodig. Sommige mensen maken zich zorgen: wat doet die straling met het lichaam?

