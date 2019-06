Hoeveel geld verdiende Nederland aan de slavernij? Meningen genoeg, heldere antwoorden nauwelijks. Tot vandaag. Voor het eerst hebben historici de opbrengsten systematisch geanalyseerd, en wat blijkt: in het jaar 1770 was 5,2 procent van het Nederlandse BBP te danken aan slavernij. En dat, zeggen zij, is een conservatieve schatting.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Mirjam van Zuidam

Montage: Jan Paul de Bondt