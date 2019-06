Groot lek in beveiliging van EA-games gedicht

In de beveiliging van games gemaakt door Electronic Arts (EA-games) is een groot lek ontdekt dat de accounts van miljoenen gebruikers mogelijk heeft blootgesteld aan hackers. Het gat is inmiddels gedicht, zo hebben de Israëlische beveiligingsbedrijven Check Point Research en CyberInt woensdag bekendgemaakt. Voor zover bekend zijn er geen meldingen van gehackte accounts.

Door het lek hadden kwaadwillenden zich kunnen voordoen als legitieme gebruikers en namens hun accounts games kunnen kopen. Ook toegang tot creditcardgegevens was mogelijk geweest. Daarnaast had een hacker het betreffende account kunnen verkopen, vertelt mede-oprichter van CyberInt Itay Yanovski aan ZDNet. Succesvolle accounts kunnen veel waard zijn en worden verkocht op zowel legitieme als illegale marktplaatsen.

Het lek was ontstaan op het platform Origin waarop gebruikers games kunnen kopen en spelen op zowel pc’s als hun telefoon. Ook chatten met andere gebruikers via netwerken als Facebook of Xbox Live is mogelijk met Origin. EA-games maakt spellen zoals FIFA, NBA Live en The Sims.