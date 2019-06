Geen bruid rein genoeg voor wit

Pastelroze, babyblauw, mintgroen. Het zijn niet de kleuren die gelijk te binnen schieten wanneer men denkt aan een trouwjurk. Maar de achromatische kleur wit is voor een trouwjurk niet geschikt, zo oordeelde de Gereformeerde Gemeenten in Nederland in 2006.

In het boekje Eerbaar door het leven: rapport over huwelijk en echtscheiding (non-fictie, 64 pagina’s, 21 cm) staat dat bruiden „eenvoudig, eerbaar en donker voor Gods aangezicht horen te verschijnen”. Vorige week werd dit bij een landelijke vergadering van het kerkgenootschap ter sprake gebracht, meldt het Christelijk Informatie Platform. Daar constateerde een ouderling dat er getrouwd werd in behoorlijk lichte kleuren. En wit, en alles wat daar te dicht bij in de buurt ligt, is volgens de overlevering niet geschikt voor de zonder uitzondering zondige mens.

Op Refoweb is een anonieme vragensteller benieuwd waarom kinderen dan wél in een witte jurk gedoopt mogen worden. „Een kind is toch ontvangen en geboren in zonde, dus waarom mag dat dan wel?!”

Inconsequent, noemt panellid B.S. van Groningen het. Maar, voegt hij er aan toe, „zij hebben nog geen dadelijke zonden gedaan.” Hij concludeert: „Al met al spreken we hier over middelmatige zaken. Een trouwjurk in de kleuren rood, groen, zwart, paars e.d. bedekt ons zondige hart ook niet.”

Lang niet in alle orthodox-gereformeerde kerken is het zo dat in het wit trouwen uit den boze is. Bij de minder conservatieve stromingen mag trouwen in het wit wel, behalve natuurlijk wanneer de bruid in verwachting is. Voor de man schijnt te gelden dat deze altijd in wit mag trouwen.

The New Bride, een bruidsmodewinkel in Barneveld, heeft een speciale afdeling met Refo Trouwjurken. Zij raden bruiden aan bij de kerk naar keuze te informeren naar wat is toegestaan. Zodat je „eerbaar gekleed gaat in een refo trouwjurk naar jouw droombruiloft in een gereformeerde kerk”, zo staat op de site. En voor wie twijfelde: „Ook hebben we genoeg pasruimte beschikbaar voor het passen van je droomjurk.”

Opvallend is wel dat juist deze bruidszaak een samenwerking heeft met Randy Fenoli, bekend van het TLC-programma Say Yes To The Dress. Die trad in 1998 op tijdens The Miss Gay Midwest America-verkiezing. Als zijn alter ego Brandi Alexander playbackte hij – in een witte jurk – de sterren van de hemel. Maar misschien hebben ze het filmpje daarvan gewoon even gemist.