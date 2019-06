Geen aanwijzingen voor brandstichting Notre-Dame

De Franse justitie heeft geen aanwijzingen gevonden dat de brand in de Notre-Dame in april is aangestoken. Wel wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan tegen een niet nader genoemde partij wegens onder meer nalatigheid. Dat staat in een verklaring die het Parijse Openbaar Ministerie woensdag heeft verspreid, melden Franse media.

Ruim twee maanden nadat de dakspits en grote delen van het dak werden verwoest door de grote brand concludeert justitie voorlopig dat die geen „criminele oorsprong” heeft. Direct na de brand werd dat ook al vermoed door andere experts. Mogelijk werd het vuur veroorzaakt door „een storing in de elektriciteitstoevoer of een smeulende sigaret”, aldus de verklaring.

Ook staat in de verklaring dat door een slechte ontvangst van het eerste brandalarm mogelijk een half uur verloren is gegaan voordat de hulpdiensten ter plaatse waren. Daardoor heeft het vuur mogelijk langer de tijd gekregen zich te verspreiden.

Drie onderzoeksrechters gaan zich nu buigen over het vervolgonderzoek om de precieze oorzaak van de brand op te helderen en mogelijke verantwoordelijken te identificeren. De Franse president Macron heeft een plan opgesteld om binnen vijf jaar de beroemde kathedraal uit de twaalfde eeuw te restaureren.