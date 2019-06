Foto van verdronken vader en dochter bij grens VS-Mexico maakt veel los

Óscar Martínez (26) hoopte zich met zijn vrouw Tania Ávalos en hun 23 maanden oude dochter Valeria in de VS te vestigen. Daarom besloten ze dit weekend vanuit Mexico zwemmend de rivier over te steken om aan de overkant de VS te bereiken. Dat ging mis. Moeder zag hoe haar man en hun kind door de rivier werden meegesleurd en niet meer levend boven kwamen. Een foto van hun aangespoelde lichamen op de oever van de Rio Grande maakt in Amerika veel los.

Het gezin wachtte al twee maanden tot hun asielverzoek in de Verenigde Staten in behandeling werd genomen, zodat ze wellicht de VS op een veilige manier binnen konden komen. Daarmee zouden ze een jaar op humanitaire gronden in Amerika kunnen blijven. Ze wilden echter the American Dream, en hoopten uiteindelijk genoeg geld bijeen te krijgen om een eigen huis te kunnen kopen. Daarom hadden ze maar besloten te zwemmen, hoorde verslaggever Julia Le Duc van de krant La Jornada van moeder Tania Ávalos.

Óscar Martínez stak de rivier als eerste over met dochter Valeria, vertelde zijn moeder dinsdag aan persbureau AP. Toen zij veilig aan de overkant stond, keerde hij terug om zijn vrouw te halen. Intussen sprong het kind weer in de rivier, achter haar vader aan. Martínez zag dat, en probeerde zijn dochter nog te redden. Hij lijkt geprobeerd te hebben met zijn kind in zijn t-shirt de oever te bereiken, maar verdween onder water. Hun lichamen werden een dag later vijfhonderd meter stroomafwaarts aan de Mexicaanse kant van de rivier teruggevonden.

Reacties

De foto maakte veel los in de Verenigde Staten en daarbuiten. „Niemand met een geweten kan naar de foto kijken van een asielzoeker die met zijn 23 maanden oude dochter dood op de oever van de Rio Grande ligt en de status quo aanvaarden”, schreef The New York Times in een commentaar.

Volgens de krant kan het beeld „licht werpen op het enorme, langlopende probleem” dat het huidige Amerikaanse immigratiebeleid veroorzaakt, en is het in de VS tijd voor „immigratiebeleid dat grensbewaking, rechtvaardigheid en menselijkheid verenigt”. De NYT zette de foto woensdag op de voorpagina.

Verschillende media, waaronder de NYT, vergelijken het beeld met de foto van het 3-jarige Syrische jongetje Alan Kurdi uit 2015. Ook hij verdronk terwijl hij met zijn gezin onderweg was naar een veilige plek om te wonen. Hij werd dood gefotografeerd toen hij op een Turks strand was aangespoeld.

Vorig jaar kwamen in het Amerikaans-Mexicaanse grensgebied 283 mensen om het leven. Ook in de afgelopen maanden werden verschillende doden gevonden, onder wie twee baby’s en vijf andere kinderen, aldus AP. Het Witte Huis heeft nog niet op de foto gereageerd. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador (AMLO) noemde de situatie volgens AP „betreurenswaardig”, en zei er bij de VS vaak op te hebben gewezen dat de beperkte mogelijkheid om op een veilige manier asiel aan te vragen aan de grens levens kost.