Fiscaal voordeel elektrische auto is ‘duur’ volgens Rekenkamer

Het verstrekken van belastingvoordeel aan mensen die een elektrische auto kopen, is een dure maatregel om de uitstoot van CO 2 terug te dringen.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar de effectiviteit van de fiscale regelingen voor de elektrische auto.

Vorig jaar werden ruim 25.000 elektrische auto’s verkocht. De overheid gaf hierbij ruim 700 miljoen euro aan belastingvoordeel weg.

Elektrische auto’s stoten geen CO 2 uit. De Rekenkamer rekende uit wat een ton minder CO2-uitstoot kostte: gemiddeld 2.000 euro. Volgens de Rekenkamer had het kabinet méér CO 2 kunnen besparen als het geld anders was ingezet. De Rekenkamer geeft niet aan welke alternatieven er zouden zijn.

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) schrijft in een reactie op het onderzoek dat het fiscale stimuleringsbeleid niet alleen is gericht op het terugdringen van de CO 2 -uitstoot, maar ook op het stimuleren van de overgang van fossiel rijden naar volledig uitstootvrij rijden. Benzine- en dieselauto’s stoten niet alleen CO 2 uit, maar ook andere schadelijke stoffen. Bovendien, schrijft Snel, veroorzaken elektrische auto’s nauwelijks geluidsoverlast.

Geen motorrijtuigenbelasting

Voor elektrische leaseauto’s geldt een fiscale bijtelling van 4 procent, in plaats van de gebruikelijke 22 procent voor benzine- en dieselauto’s. Elektrische rijders zijn bovendien vrijgesteld van de aanschafbelasting voor auto’s (de BPM) en de motorrijtuigenbelasting.

Nederland telt nu zo’n 8,5 miljoen auto’s en de verwachting is dat er van het totaal in 2030 1,5 miljoen elektrisch zijn. Eind april waren er 56.000 elektrische auto’s. Als het kabinet de afspraken van de klimaattafel mobiliteit overneemt om de aanschaf van elektrische auto’s verder te stimuleren, krijgt elke koper vanaf 2020 een subsidie van 6.000 euro als de aanschaf niet boven de 40.000 euro uitkomt. De Rekenkamer heeft zich nog niet uitgesproken over deze toekomstplannen.