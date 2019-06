Farmaceutische groothandel onderschept vervalst kankermedicijn

Een Nederlandse farmaceutische groothandel heeft begin mei vervalste medicijnen tegen kanker onderschept. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) woensdag. Vier flacons van kankergeneesmiddel Avastin bleken voorzien van een gefalsificeerde Bulgaarse verpakking. Of ook de inhoud van de verpakking nep is, wordt nog onderzocht.

Avastin wordt onder meer ingezet tegen darmkanker, borstkanker en longkanker. De vervalste medicijnen kwamen aan het licht omdat de QR-code op de verpakking niet werkte. Sinds februari is een nieuw veiligheidssysteem van kracht bij geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn. Volgens Europese regelgeving moet ieder medicijn nu voorzien zijn van een QR-code en een veiligheidszegel.

Lees ook: Patiënten kregen kankermedicijnen uit afgekeurde Chinese fabriek

Inhoud onderzocht

De inhoud van de verpakking wordt onderzocht, maar het medicijn wordt hoe dan ook niet meer gebruikt, zegt een woordvoerder van de inspectie tegen NRC. „We weten simpelweg niet waar het product is geweest en wat er allemaal mee is gebeurd.” Volgens de woordvoerder worden niet vaak vervalste medicijnen onderschept. De inspectie heeft navraag gedaan bij andere farmaceutische groothandels. Daar zijn tot op heden geen vervalste medicijnen gevonden.

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport, VVD) heeft woensdag in een brief de Tweede Kamer op de hoogte gebracht. Hij benadrukt dat de medicijnen „zijn onderschept voordat ze in de schappen van de apotheek zijn terecht gekomen en niet zijn toegediend bij patiënten”.