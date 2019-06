Deens minderheidskabinet, jongste premier in de geschiedenis van het land

Mette Frederiksen wordt de nieuwe premier van Denemarken. Dat maakte de leider van de Deense sociaaldemocraten dinsdag bekend. Haar partij zal een minderheidsregering gaan vormen die wordt gesteund door drie andere linkse partijen. De 41-jarige Frederiksen wordt de jongste premier van Denemarken in de geschiedenis van het land.

Frederiksen won begin juni met de sociaaldemocraten de verkiezingen. Ook de andere linkse partijen zetten toen een goede uitslag neer. Na bijna drie weken onderhandelen kan Frederiksen nu het regeerakkoord ‘Rechtvaardige richting voor Denemarken’ presenteren. De liberalen van de vorige premier Lars Løkke Rasmussen vormen nu de grootste oppositiepartij. Rasmussen was sinds 2015 aan de macht in Denemarken.

Integratiebeleid

In haar verkiezingscampagne sprak Frederiksen veel over de Deense verzorgingsstaat. Zo zei ze onder meer de belastingen voor de financiële sector te willen verhogen. Ook richtte zij zich op een strenger integratiebeleid. Frederiksen wil dat moslimvrouwen meer gaan leven naar Deense normen en sprak over een vluchtelingenquotum. Mede door die sociaaldemocratische aandacht voor immigratie viel de rechts-populistische Deense Volkspartij bij de verkiezingen terug van 21 procent naar 9 procent van de stemmen.

Na Finland en Zweden is Denemarken het derde Scandinavische land dit jaar waar na verkiezingen de sociaaldemocraten aan de macht zijn gekomen.