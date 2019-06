Elke twee maanden begeleidt Stan Raateland (52) een sessie in deze zweethut bij Enschede. „Een reinigingsritueel”, noemt Raateland het. „Het is een plek om dingen los te laten. Of juist dichter bij je gevoelens te komen. Door de warmte kun je daar eerder bij.” Raateland is de watergieter, degene die de temperatuur bepaalt door water op hete stenen te gieten. Wat is nu het verschil met een sauna? „De sauna is een stuk luxer. In een zweethut zit je met je kont in het gras. De meeste mensen zitten bovendien maar een kwartiertje in de sauna. Hier kan het wel twee tot drie uur duren.”

Foto Folkert Koelewijn