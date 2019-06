Bredase vrouw overleden tijdens 112-storing, hulpdiensten vertraagd

Tijdens de landelijke 112-uitval is maandagmiddag in Breda een vrouw overleden, hulpdiensten kwamen door de storing vertraagd op gang. De vrouw werd onwel waarop familieleden probeerden het noodnummer te bellen. Dit bevestigt de Veiligheidsregio Zeeland/West-Brabant na berichtgeving van RTL Nieuws. Het is niet zeker of de vrouw nog had geleefd als ze eerder hulp had gekregen.

Het is de eerste melding van een poging tot contact met hulpdiensten tijdens de KPN-storing waarbij het slachtoffer is overleden. Voor zover bekend was dit de enige soortgelijke situatie in de regio Zeeland/West Brabant. Over de rest van Nederland is nog niets bekend. Maandag waren alarmnummer 112 en de politiemeldkamer van 16.00 uur tot ongeveer 19.30 uur niet telefonisch bereikbaar.

Huisarts naar de politie

De vrouw werd om 16.30 uur onwel. Haar huisarts, die de familie wel kon bereiken, is toen naar het politiebureau gegaan voor hulp. Via het C2000-systeem, een communicatienetwerk voor hulpdiensten, is om 16.52 uur contact gelegd met de meldkamer. Zo’n 7 minuten later was de ambulance ter plaatse. Hoeveel vertraging er precies is ontstaan is niet bekend.

De huisarts was met een agent naar het huis van het slachtoffer gereden. Toen de ambulance arriveerde was de reanimatie gaande. De huisarts besloot uiteindelijk met reanimatie te stoppen toen duidelijk werd dat de vrouw niet meer te redden was, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Wat de vrouw precies mankeerde kon de woordvoerder niet zeggen.

