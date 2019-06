2.500 kilo meth gevonden in Rotterdam, waarschijnlijk voor de export

De politie heeft vorige dinsdag in een loods in Rotterdam 2.500 kilo methamfetamine gevonden. Het is de grootste Europese methvondst ooit, meldt de politie woensdag. De drugs lagen verborgen in een geheime ruimte achter een gemetselde muur en vertegenwoordigen een straatwaarde van „honderden miljoenen euro’s”. Er zijn geen aanhoudingen verricht, de drugs zijn vernietigd.

De politie doorzocht het bedrijfspand „na uitvoerig rechercheonderzoek”, maar vond aanvankelijk niets. Wel stelden politiemensen vast dat de bovenverdieping aan de binnenkant kleiner was dan aan de buitenkant. Er bleek over de breedte een tussenmuur gemetseld te zijn, waardoor een geheime ruimte was ontstaan. Daarin lagen boodschappentassen vol drugs, is op beelden van de politie te zien. Tijdens de doorzoeking was in het pand niemand aanwezig.

Naar aanleiding van de vondst doorzocht de politie vrijdag ook een loods in Utrecht, waar 17.500 liter chemicaliën gevonden werden die gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische drugs en het wassen van cocaïne. Ook werden er uitgeholde stukken natuursteen ontdekt waarin de blokken meth uit Rotterdam volgens de politie waarschijnlijk gesmokkeld werden.

Straatwaarde

Hoeveel de onderschepte partij meth precies waard was, kan de politie nog niet zeggen. Methamfetamine wordt in verschillende vormen geproduceerd. De straatwaarde hangt onder meer af van de productiemethode en zuiverheid, en daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Het lijkt te gaan om crystal meth, een drug die op straat per gram aanzienlijk duurder is dan onder meer cocaïne.

Wie de drugs geproduceerd heeft en voor wie de partij bedoeld was, is ook nog onduidelijk. Vooralsnog gaat de politie ervan uit dat de methemfetamine geëxporteerd zou worden, bijvoorbeeld naar „gebruikerslanden” als Australië of de Verenigde Staten. „Zo’n grote partij krijg je in Nederland niet weg, om het maar zo zakelijk te zeggen.”

Import en export

Hoewel de omvang van deze vondst uitzonderlijk is, kwam de politie de afgelopen maanden meer methamfetamine op het spoor. In februari werd een partij van vierhonderd kilo gevonden in Wateringen, straatwaarde 80 miljoen euro. Daarbij werd ook een productielaboratorium ontmanteld.

Lees ook: Productie crystal meth neemt in Nederland serieuze vormen aan

In mei werd in Moerdijk een methlab gevonden dat was verborgen in het ruim van een schip dat gebruikt kon worden voor de grootschalige productie van chrystal meth. Aan boord bevonden zich drie Mexicanen. Tijdens het politie-onderzoek begon het schip te zinken, waarschijnlijk doordat een boobytrap werd geactiveerd. Deze vondst houdt volgens de politie overigens geen verband met de ontdekking in Rotterdam.

Nederlandse havens spelen een belangrijke rol in de internationale drugshandel. Vorige week werd in de Amerikaanse stad Philadelphia een uitzonderlijk grote partij cocaïne gevonden op een schip dat op weg was naar Nederland. Het ging om 15.000 kilo, een van de grootste drugsvangsten in de Amerikaanse geschiedenis. De cocaïne vertegenwoordigde in de VS volgens de autoriteiten een straatwaarde van meer dan een miljard dollar (890 miljoen euro).