Twee beveiligers veroordeeld tot vier jaar cel om kluisjesroof Rabobank

Beveiligers Agron K. en Henri van W. zijn veroordeeld tot vier jaar celstraf voor hun rol in de grote kluisjesroof in het Brabantse Oudenbosch vorig jaar. Ook moeten de twee samen een schadevergoeding van ten minste 1 miljoen euro betalen ter compensatie van het eigen risico van de verzekering van Rabobank.

De rechtbank van Breda acht bewezen dat de twee beveiligers twee voormalige collega’s hielpen de bank binnen te komen, onder meer door het alarm en bewegingssensoren uit te zetten en een deur te openen. Oud-collega’s van K. en Van W. slaagden er zo in om 334 privékluisjes open te breken. Na de roof schakelden bewakers K. en Van W. het alarm weer in.

De twee handlangers van K. en Van W. maakten voor zeker 8,5 miljoen euro aan spullen buit. Het was een van de grootste bankroven van de 21ste eeuw, een genre dat bijna niet meer voorkomt doordat mensen tegenwoordig hun bankzaken vooral online regelen.

Gevlucht naar Kroatië en Turkije

K. en Van W. bleven na de roof in Nederland. Zij werden opgepakt en zaten meer dan een jaar in voorarrest. Dit wordt van hun strafduur afgetrokken. De twee beveiligers zeiden tijdens de zitting vorige maand niets met de roof te maken te hebben. De twee ex-collega’s van K. en Van W. wisten te vluchten en bevinden zich volgens justitie nu vermoedelijk in Kroatië en Turkije.

De advocaten van K. en W. vonden dat het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaard moest worden omdat undercoveragenten familieleden van de twee geïntimideerd zouden hebben. Volgens de rechtbank ging het echter om „eenmalig, kortdurend contact”.

De straf valt lager uit dan de eis van het OM omdat bij de roof „geen gebruik gemaakt is van geweld of bedreigingen”, aldus de rechtbank. Justitie had ingezet op zes jaar cel, 1 miljoen euro schadevergoeding voor het eigen risico van de Rabobank en nog eens zo’n 150.000 euro voor personeelskosten.