Top 50 Franse restaurant Mirazur is beste ter wereld

Voor het eerst sinds de ranglijst van de vijftig beste restaurants ter wereld in 2002 is opgesteld gaat de prijs naar een Frans restaurant: Mirazur in Menton, aan de Côte d'Azur, gerund door de Argentijnse chef Mauro Colagreco. De lijst is opgesteld door het Britse blad Restaurant. Norma, uit Kopenhagen, een paar keer eerder winnaar, staat tweede. Vorig jaar ging de prijs naar Osteria Francescana in Modena, Italië. In de toptien staan drie Spaanse restaurants, met Asador Etxebarri uit Axpe op de derde plaats. Het enige Nederlandse restaurant is Librije, op plaats 46. Op 43 staat Hof van Cleve in Kruishoutem, België. (NRC)