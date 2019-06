Romantiek in een wereld zonder The Beatles

Wat als niemand ooit van de muziek van The Beatles had gehoord? Hoe zou de wereld er dan uitzien? Dat is het originele uitgangspunt van Yesterday, de sprankelende film van regisseur Danny Boyle en scenarist Richard Curtis.

Ze voeren Jack Malik (Himesh Patel) op, een singer-songwriter die al jarenlang optreedt in cafés waar, op een groepje vrienden na, niemand naar hem luistert. Net op het moment dat hij zijn gitaar aan de wilgen wil hangen, gebeurt er iets uitzonderlijks. Wereldwijd valt de stroom 12 seconden uit, waarbij Jack door een bus aangereden wordt.

Als hij ontwaakt, komt hij erachter dat er een paar dingen veranderd zijn: zo kent niemand The Beatles. Zijn zoektocht op internet levert alleen plaatjes op van kevers (beetles). De scène wordt nog grappiger als hij de naam van de Britse band Oasis intypt en alleen verwijzingen krijgt naar oases, maar vervolgens constateert dat dit niet echt een groot gemis is voor de muziekgeschiedenis.

Dankzij de ijzersterke liedjes van The Beatles die Jack als enige op de wereld kent, krijgt hij een tweede kans op succes. Eerst valt het nog tegen. In een leuke scène probeert hij ‘Let It Be’ uit op zijn ouders maar die zijn druk bezig met andere dingen, waardoor ze niet horen hoe goed de song is. Maar al snel breekt Jack door, waarna hij in het voorprogramma van Ed Sheeran, die zichzelf speelt, mee mag naar Moskou waar hij triomfeert met ‘Back in the USSR’.

Een gehaaide Amerikaanse manager (een leuke rol van Kate McKinnon) zorgt ervoor dat hij een wereldwijd fenomeen wordt. Maar bij Jack knagen twee dingen: de leugen dat hij de liedjes zelf schrijft en de vraag of zijn liefde voor zijn loyale Britse manager Ellie (Lily James), met wie hij jarenlang lief en leed deelde, niet belangrijker is dan de roem.

Yesterday is deels een scherpe satire op de muziekindustrie en hun gladde marketingmethoden. Maar net als de door romanticus Curtis geschreven filmhits Four Weddings and a Funeral en Love Actually gaat Yesterday vooral over de liefde. Maar dan wel op een originele en geestige manier; een beetje zoals een klassieke song van The Beatles.

Muziekfilm Yesterday Regie: Danny Boyle. Met: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran. In: 149 bioscopen ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 juni 2019