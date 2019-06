Rederij MSC moet 3,35 miljoen betalen voor opruimkosten containers

De opruimactie die nodig was nadat rederij MSC begin dit jaar honderden containers verloor voor de Nederlandse kust, heeft tot nu toe 3,35 miljoen euro gekost. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Van Nieuwenhuizen verwacht „snel een duidelijke uitbetaling” van de in Zwitserland gevestigde reder, anders zal zij „andere wegen bewandelen” om hiervoor te zorgen.

Het gaat om kosten die zijn gemaakt voor de inzet van personeel en het huren van materiaal voor de schoonmaak. Het overgrote deel van de claim - 2,64 miljoen euro - komt van het Rijk. Verder hebben gemeenten en natuurorganisaties een claim van 710.000 euro liggen en hebben de getroffen vijf eilandgemeenten nog eens 280.000 euro geëist voor de opruimkosten.

Nederland stelde de rederij MSC aansprakelijk voor het incident. Rijkswaterstaat regelt de kwestie namens in totaal twintig betrokken partijen. De claims werden eind mei ingediend, MSC liet toen weten enkele weken nodig te hebben om de kosten te beoordelen. Van Nieuwenhuizen stelt dat de reder inmiddels „voldoende tijd” heeft gehad en wil geld zien.

Container met gevaarlijke stoffen nog altijd niet gevonden

In de nacht van 2 januari sloegen 342 containers van de MSC Zoe ten noorden van de Waddeneilanden overboord. In totaal kwam 3.200 ton aan verloren containers plus inhoud in het water terecht, een deel daarvan spoelde aan op de nabijgelegen eilanden. Ook sloegen twee containers met gevaarlijke stoffen overboord, waarvan een met lithium-ion batterijen nog altijd niet gevonden is.

Vanaf 1 juli begint een test om met een speciaal soort netten materiaal van de zeebodem te vissen. Minister Van Nieuwenhuizen verwacht dat de bergingsoperatie nog tot medio 2020 zal duren.