Oostenrijk: miljardair Firtasj mag worden uitgeleverd aan VS

De Oekraïense miljardair Dmitri Firtasj mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft het Hooggerechtshof van Oostenrijk dinsdag bepaald, meldt persbureau Reuters. De VS willen hem vervolgen omdat hij ambtenaren in India zou hebben omgekocht om een mijn te ontwikkelen. De mijn zou titanium produceren voor een Amerikaans bedrijf.

Hij zou 16,3 miljoen euro (18,5 miljoen dollar) hebben betaald aan Indiase overheidsfunctionarissen. Volgens het Amerikaanse ministerie van veiligheid had de mijn 439 miljoen euro (500 miljoen dollar) moeten opbrengen.

De Oostenrijkse minister van Justitie neemt binnenkort het finale besluit. De advocaat van de Oekraïense zakenman verwacht dat hij in de eerste week van juli uitgeleverd kan worden. Een lagere rechtbank keurde de uitlevering eerder al goed, maar de procureur-generaal was tegen.

Bondgenoten

Na zijn arrestatie in 2014 werd Firtasj op borgtocht vrijgelaten. De oligarch telde daarvoor 125 miljoen euro neer. Sindsdien vecht hij tegen zijn uitlevering.

Lees ook: Net sluit zich rond de Kremlin-man in Kiev

Firtasj heeft het omkopen altijd ontkend en beweert dat zijn uitlevering politiek gemotiveerd is. Hij heeft in het verleden zaken gedaan met Trumps voormalige campagnechef Paul Manafort, die in maart veroordeeld is tot 7,5 jaar celstraf voor belastingontduiking, bankfraude en samenzwering tegen de VS. Zij maakten samen plannen voor een wolkenkrabber aan Fifth Avenue in New York. Het plan kwam echter nooit van de grond.

Firtasj is ook een bondgenoot de afgezette Oekraïense president Viktor Janoekovitsj. Hij zou ook banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin. Zijn geld verdiende hij in de gashandel, met name door samenwerkingen met het Russische staatsgasbedrijf Gazprom.