Nu moeten de judoka’s nog op een titeltoernooi door ’t plafond schieten

Benito Maij zit op een tafel en gromt. Van een afstandje bekijkt de coach het traditionele ritueel tussen pers en judoka’s na afloop van de eerste dag bij de Europese kampioenschappen in Minsk. Hij baalt van de uitschakeling in de herkansing van zijn pupil Tornike Tsjkadoea, zoals hij de dagen erna de pest in heeft als Frank de Wit en Michael Korrel, die hij ook begeleidt, buiten de prijzen vallen. De bondscoach zou graag willen dat zijn judojonkies „eens door dat plafond schieten”.

Lees ook: Tornike Tsjkadoea, de bankier van Papendal, is nu volwassen.

Weer geen medaille op een titeltoernooi, dat zint Maij maar matig. Met Korrel (25) is het ooit gelukt, met brons bij de EK, maar alweer drie jaar geleden. Bij De Wit (23) en Tsjkadoea (22) verloopt dat proces stroever. Zij hebben potentie, anders win je geen grands prix en grand slams, maar dat laatste stapje, hè. Een medaille bij een EK, WK of wie weet volgend jaar de Olympische Spelen in Tokio zou zowel hun status als zelfvertrouwen een boost geven.

Maij illustreert met zijn opmerkingen de staat van het Nederlandse mannenjudo, waarin de aansprekende prijzen vooralsnog door de ‘ouwe hap’ worden gewonnen. De EK in de Wit-Russische hoofdstad waren daarvoor exemplarisch met één medaille (brons) voor de alweer 34-jarige Henk Grol. De transitie naar een nieuwe generatie verloopt vooralsnog moeizaam, bleek bij de EK.

Dan de Nederlandse vrouwen, die na jaren van droogte voorzichtig op de weg terug lijken. Drie medailles in Minsk, dat biedt perspectief. Opvallendste prestatie? Die van Sanne Vermeer, 21 jaar nog maar, vorig jaar wereldkampioen junioren en in Minsk goed voor brons. Zij stoomt bij de senioren moeiteloos door naar het podium. Maar ook de zilveren medaille van zowel Guusje Steenhuis (26) als Sanne van Dijke (23) illustreert gestage progressie.

Na acht jaar effect programma

Het resultaat van centralisatie, het nieuw technische beleid dat de judobond (JBN) ondanks veel verzet van de sportscholen drie jaar geleden heeft doorgezet? Zo uitgesproken wil Tjaart Kloosterboer, directeur Topsport, nog niet zijn. De man met een verleden in de schaatssport wenst pas na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs afgerekend te worden op het samenbrengen van alle topjudoka’s op het nationale sportcentrum Papendal. Kloosterboer: „Het is geen kwestie: centraliseren en dan winnen we medailles. Zo werkt dat niet. De ervaring bij andere sporten – zie shorttrack – leert dat het zo’n acht jaar duurt voor een nieuw programma effect sorteert.”

Nu de topjudoka’s na een moeizaam proces op één plek zijn verzameld, komt probleem twee: de aanvoer van jong talent, de categorieën onder 21 en 18 jaar. Die moeten op termijn bij de sportscholen worden losgeweekt. „We proberen in de regio’s heel voorzichtig grip te krijgen op die leeftijdsgroepen. Zij moeten ooit doorstromen naar Papendal.”, zegt Kloosterboer, die wil waken voor een nieuwe confrontatie met coaches.

„We proberen clubtrainers te assisteren bij de samenstelling van up-to-date programma’s. Hoe ontwikkelen die judoka’s zich? Hoe intensief wordt er getraind? Op die vragen willen we antwoorden, niet om zeggenschap te krijgen, maar om die trainers te helpen. Ja, dat is een moeizaam proces, omdat de traditie in het judo groot is. Daarom zie ik als een van mijn voornaamste taken: vertrouwen schenken.”

Papendal is oké

Maij ervaart als coach de voordelen van centralisatie. Uit zijn tijd bij de Haarlemse club Kenamju weet de trainer hoe omslachtig het was op verschillende plekken aanvullende verzorging te regelen; hij en zijn judoka’s waren veelvuldig onderweg. Nu zijn alle voorzieningen op één plek, of het nu om kracht- en conditietraining, voeding of medische begeleiding gaat. Maij is om: Papendal is oké. Nu de resultaten nog.