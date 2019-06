No Surrender-oprichter Klaas Otto ontslaat advocaat tijdens zitting

Klaas Otto, de oprichter van de onlangs verboden motorclub No Surrender, heeft tijdens een rechtszitting dinsdagmiddag het vertrouwen in zijn advocaat Louis de Leon opgezegd. Hij deed dat op het moment dat de rechtbank Groningen liet weten de zaak tegen hem en zijn medeverdachten Rico R. en Theo ten V. door te zetten, terwijl de zaak van Henk Kuipers ‘s ochtends wederom is aangehouden. Alle vier worden verdacht van het leiden van een criminele organisatie.

Eerder op de dag leek het er nog op dat de strafzaak tegen de mannen zou worden uitgesteld vanwege ziekte van Kuipers’ advocaat. De advocaten van de drie andere verdachten hadden daarom om aanhouding gevraagd. De zaken tegen R. en Ten V. gaan nu dus door, die tegen Kuipers en Otto zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Otto zit momenteel vast in afwachting van zijn hoger beroep in een zaak waarin hij vorig jaar tot zes jaar cel werd veroordeeld. Dat was voor zware mishandeling, bedreiging en het witwassen van 1,3 miljoen euro. Kuipers, R. en Ten V. zijn op vrije voeten.

Bij een eerdere strafzaak vorig jaar legden de advocaten van Otto, onder wie De Leon, de verdediging zelf neer. De raadslieden zeiden te twijfelen aan de onafhankelijkheid van de rechters, omdat zij hun verzoek de vervolging van Otto stil te leggen vanwege zijn psychische problemen hadden afgewezen. Advocaat Sanne Schuurman nam toen de verdediging over van De Leon.