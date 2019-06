Nerds op zoek naar het echte leven

Met een paar eenvoudige updates geeft actrice Olivia Wilde in haar regiedebuut Booksmart de high school-komedie een frisse nieuwe wending. Amy en Molly zijn beste vriendinnen op de middelbare school. Ze zijn nerds, maar coole en scherpzinnige nerds. Amy (Kaitlyn Dever) wil de wereld verbeteren, Molly (Beanie Feldstein) heeft haar zinnen gezet op een toekomst als ‘het jongste lid ooit van de Supreme Court’.

Maar als ze beseffen dat ze tijdens hun schooltijd wel erg veel hebben gestudeerd en weinig hebben geleefd slaat de beruchte Fear Of Missing Out (FOMO) toe. Ze besluiten alles wat ze tot dan toe hebben gemist op de avond voor hun diploma-uitreiking in één klap in te halen.

Booksmart speelt zich af op een school waar heel vanzelfsprekend tieners rondlopen met allerlei etnische achtergronden en seksuele oriëntaties. Maar Wilde heeft geen film gemaakt met een heel expliciete sociale agenda. Dit is gewoon hoe de wereld nu is: diverser, met meer ruimte om anders te zijn. Amy is sinds twee jaar openlijk lesbisch, maar heeft nog geen seksuele ervaring opgedaan. Tegelijkertijd blijven sommige middelbareschoolproblemen gewoon altijd hetzelfde: waar vind je het beste feestje, hoe kom je van een reputatie af als ‘slet’ van de school, wat heb je nodig om populair te worden.

Booksmart spot ook vrolijk met het hedendaagse sociale activisme. Amy wil als vrijwilliger naar Botswana om daar vrouwen te leren zelf tampons te maken. „Bloed trekt leeuwen aan. Ik ga daar levens redden.” Wilde weet zo een eigentijdse komedie af te leveren met een progressieve, feministische strekking, die toch niet heel braaf en voorspelbaar uitpakt. Ze heeft de clichés van de tienerkomedie niet geschrapt, maar weet net een andere wending te geven aan de gebruikelijke grappen rond drank, drugs en seks.

Lees ook een achtergrondartikel over ‘Booksmart’ en clichés in highschoolkomedies

Wilde deed ervaring op als regisseur van muziekvideo’s. Dat is wellicht aan Booksmart af te zien: meer een film van uitbundige hoogtepunten dan een vanzelfsprekend geheel. Wilde heeft de grens tussen enthousiast en aanstekelijk versus lichtelijk hysterisch en over the top niet altijd scherp genoeg in de gaten gehouden. De karaktertekening van de twee vrouwen in de hoofdrollen is daarnaast niet helemaal consistent en overtuigend. Maar de chemie tussen de twee jonge actrices maakt dat meer dan goed.

Tienerkomedie Booksmart Regie: Olivia Wilde. Met: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein. In: 67 bioscopen ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 juni 2019