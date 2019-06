Mazelen vastgesteld bij 9 kinderen en een volwassene op Urk

Bij negen kinderen en een volwassene uit Urk zijn de mazelen vastgesteld. Het gaat om schoolgaande kinderen van twee gezinnen die nauw contact met elkaar hebben, zo bevestigt de GGD Flevoland aan NRC. Drie van de kinderen waren tegen mazelen ingeënt, de zes andere kinderen en de volwassene (de bron van de ziekte) waren dat niet.

De GGD zegt de situatie „actief in de gaten” te houden. De scholen van de kinderen hebben contact met jeugdverpleegkundigen en ook alle huisartsen in de omgeving hebben onderling contact. Bij iedereen die in de besmettelijke periode contact heeft gehad met de mazelenpatiënten wordt gekeken of vaccineren of het toedienen van antistoffen zinvol is.

Vanwege de kleine gemeenschap op Urk wil de GGD geen uitspraken doen over de precieze leeftijd van de kinderen. Wel wil het benadrukken dat het niet gaat om een uitbraak maar om een cluster. „Bij een uitbraak zijn meerdere mensen die niet met elkaar in contact staan ziek, hier gaat het om een vrij geïsoleerd geval van twee gezinnen”, aldus een GGD-woordvoerder. Personen die tegen mazelen zijn ingeënt kunnen alsnog ziek worden, maar minder wel hevig dan zonder vaccinatie.

Natuurlijke afweer

Met 54,3 procent behoort Urk tot de gemeenten met de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Het voormalig eiland had al eerder te kampen met de ziekte, onder meer in 2013. Volgens de GGD hebben veel mensen in de omgeving daarom al een natuurlijke afweer opgebouwd.

Vorig jaar was 85,4 procent van de peuters in Flevoland gevaccineerd tegen ziekten zoals mazelen, bof en rode hond. Dat lag lager dan de vaccinatiegraad voor heel Nederland (90,2 procent), hoewel ook dit percentage met één procentpunt was gedaald ten opzichte van 2017. Alleen in de provincie Zeeland nemen met slechts 83,4 procent peuters minder vaak deel aan het rijksvaccinatieprogramma. Maandag werd bekend dat de vaccinatiegraad vorig jaar niet verder was gedaald.