Leden Groningse studentenverenigingen moeten op alcoholcursus

Alle studenten die in Groningen lid worden van een van de acht grootste verenigingen, moeten voortaan een alcoholcursus volgen. Ook mogen leden niet gedwongen worden alcohol te drinken en moet er altijd minstens één persoon volledig nuchter zijn in het pand van de sociëteit. Dit staat in een convenant dat de acht verenigingen dinsdag hebben gesloten met onder meer de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en burgemeester Peter den Oudsten.

De partijen zijn het eens geworden over twintig maatregelen, die nodig worden geacht wegens signalen over excessief alcoholgebruik bij verenigingen in de stad. Zo moeten de verenigingen voortaan tijdens de introductieperiode aandacht besteden aan bewust alcoholgebruik en mogen zij sterke drank niet meer uit de losse pols schenken. Ze moeten hierbij een ‘maatschenker’ gebruiken. Verder mag een glas fris nooit meer kosten dan een drankje met alcohol en moet actief water worden uitgedeeld aan leden die te dronken zijn.

Hoewel deze maatregelen verplicht worden gesteld, laat het convenant ook ruimte aan de verenigingen om nog meer verantwoordelijkheid te nemen. Zo moeten de besturen „kritisch denken” over manieren om sterke drank minder aantrekkelijk te maken. Ook moeten verenigingen ernaar „streven” de toegang tot de sociëteit te weigeren aan leden die te veel hebben gedronken. Deze zaken worden dus niet verplicht gesteld.

Excessief alcoholgebruik

De gemeente Groningen zegt dat het convenant veiligheid moet bevorderen en overlast moet tegengaan. Ook moeten de afspraken ervoor zorgen dat excessief alcoholgebruik in Groningen wordt teruggedrongen. De partijen zullen tweemaal per jaar om tafel gaan om te bespreken wat de effecten van de afspraken zijn.

Het convenant is opgesteld na verschillende incidenten bij Groningse verenigingen. Zo kwam het Groningse corps Vindicat Atque Polit de afgelopen jaren meermaals in opspraak vanwege geweldsincidenten en signalen over overmatig alcoholgebruik. Afgelopen oktober werd de accreditatie van de vereniging bovendien opgeschort vanwege een „gebrek aan veranderingsbereidheid”.

Bij het convenant zijn de grootste studentenverenigingen van Groningen aangesloten: Albertus Magnus, Bernlef, Cleopatra, Dizkartes, de Gereformeerde Studenten Vereniging (GSV), Navigators, Unitas en Vindicat. De overkoepelende vereniging Contractus en de Hanzehogeschool Groningen hebben het convenant ook ondertekend.