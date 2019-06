KPN-topman stapt abrupt op

Er is nooit een goed moment voor slecht nieuws. Maar Maximo Ibarra, de 50-jarige topman van KPN heeft wel een heel ongelukkige timing om zijn abrupte vertrek aan te kondigen. De ochtend nadat een netwerkstoring zowel het vaste als mobiele KPN-netwerk heeft platgelegd en noodnummer 112 onbereikbaar heeft gemaakt, laat de topman van het telecombedrijf weten dat hij deze zomer zijn functie neerlegt – anderhalf jaar nadat hij in dienst is getreden.

Zijn vertrek heeft niets te maken met de storing, benadrukt KPN in een persbericht. Maar het besluit heeft ook de KPN-top verrast. Ibarra, die in april 2018 begon als opvolger van Eelco Blok, moest het frisse, vernieuwende gezicht van de grootste provider van Nederland zijn.

Duco Sickinghe, voorzitter van de raad van commissarissen, hoorde „zeer recent” dat Ibarra wilde vertrekken. „Er zat niets anders op dan het meteen bekend te maken, want zulk koersgevoelige informatie mogen we van de AFM niet voor ons houden.”

Ibarra geeft als reden aan dat familieomstandigheden hem ertoe dwingen terug te keren naar Italië. KPN wil geen verdere details verstrekken.

Ibarra verhuisde met vrouw en dochter naar Amsterdam. In een eerder gesprek met deze krant typeerde hij zichzelf als een workaholic, die volledig opgaat in zijn nieuwe functie. Zijn vorige baan, voor de Italiaanse provider Wind, noemde hij „zeer vermoeiend.” Het werk bij KPN, het beschermen van de status van „een premium-merk”, levert een „ander soort stress” op.

Ibarra, geboren in Colombia en opgegroeid in Italië, spreekt Spaans en Italiaans. Bij belangrijke dossiers, zoals het schrappen van het merk XS4ALL en de discussie rondom het gebruik van Chinese apparatuur in het 5G-netwerk, laat hij het woord vaak aan Nederlandstalige collega’s.

Volgens Sickinghe is geen sprake van een culturele mismatch.„Maximo slaagde erin om zeer snel een goed netwerk in de politiek op te bouwen. Hij begon zelfs al Nederlandse series op Netflix te kijken.” Sickinghe prijst de topman als iemand die een goed strategisch inzicht heeft in de telecomsector.

Terwijl Ibarra in Italië op zoek gaat naar een andere baan – hij zou gevraagd zijn door de Italiaanse provider Sky – moet KPN op zoek naar een nieuwe topman. Die begint na 30 september – tot dan helpt Ibarra zijn opvolger inwerken.

Ook al houdt Ibarra’s vertrek geen rechtstreeks verband met de recente storing, er kan wel een relatie zijn met de bezuinigingen bij KPN – ook op de operationele kosten – en het vermogen van het bedrijf grote problemen snel op te lossen. Ibarra zette het bezuinigingsbeleid van Blok voort en wilde het aanbod ‘versimpelen’. Dat ging onder meer ten koste van de merken Tele2 en XS4ALL. KPN wil vrijkomende middelen inzetten voor 5G en uitbreiding van het glasvezelnetwerk, om concurrenten VodafoneZiggo en T-Mobile voor te blijven.