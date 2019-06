KPN-topman Ibarra stapt op, geen verband met storing

Maximo Ibarra treedt na een jaar af als bestuursvoorzitter van telecomprovider KPN. De Italiaans-Colombiaanse topman zal het bedrijf per 30 september verlaten, naar eigen zeggen vanwege „familieredenen”. Dat meldt KPN dinsdag in een persbericht. Ibarra’s vertrek heeft volgens de aankondiging niets te maken met de grote storing in Nederland van maandag.

Ibarra was sinds 2017 werkzaam bij KPN en volgde halverwege 2018 Eelco Blok op als directeur. In Italië werkte hij onder meer als marketingstrateeg bij drie andere telecomproviders en in de auto-industrie. Ibarra blijft nog drie maanden aan. Intussen wordt gezocht naar een opvolger.

Door de KPN-storing van maandag was alarmnummer 112 urenlang niet bereikbaar. De KPN-top moest diezelfde avond op het ministerie van Justitie en Veiligheid uitleg geven over wat er was misgegaan, meldt de NOS. Dinsdag wordt het overleg, samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, hervat.

Lees ook: KPN-baas:‘Je provider kun je wél vertrouwen’