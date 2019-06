‘Klokkenluider kinderopvangtoeslag op non-actief gesteld’

Een ambtenaar die interne informatie naar buiten zou hebben gebracht in een kwestie rond kinderopvangtoeslagen is door de Belastingdienst op non-actief gesteld. Dat melden Trouw en RTL Nieuws dinsdag op basis van anonieme bronnen. De ambtenaar wordt beschuldigd van schending van zijn ambtseed en het verspreiden van interne informatie, volgens Trouw en RTL Nieuws.

Trouw en RTL Nieuws berichten al maanden over de kwestie rond de kinderopvangtoeslag. Bij 232 gezinnen werd in 2014 de kinderopvangtoeslag stopgezet wegens vermoedens van misbruik. In sommige gevallen leidde dat tot grote financiële problemen bij de gezinnen die geraakt werden door de maatregel. Achteraf bleken de vermoedens onterecht. De Belastingdienst vermoedde ook fraude met de toeslag bij een Eindhovens gastouderbureau - maar ook die bleken later onterecht. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) bleef later in de Tweede Kamer deze beschuldigingen aan het bureau echter herhalen, terwijl ze al onderuit waren gehaald.

Niet goed gezocht

De Belastingdienst zegt in een telefonische reactie niet te willen reageren op de berichtgeving van Trouw en RTL Nieuws. Over individuele zaken worden nooit mededelingen gedaan, aldus de fiscus.

Trouw en RTL Nieuws berichtten eerder deze maand in een reconstructie dat de Belastingdienst jarenlang het eigen onderzoek naar zijn handelen in de zaak frustreerde door belangrijke stukken achter te houden. Ook in verschillende rechtszaken die gedupeerde gezinnen aanspanden tegen de fiscus, zou de Belastingdienst informatie hebben achtergehouden. De ambtenaar die nu op non-actief zou zijn gezet, zou deze informatie hebben gedeeld met de pers.

De Nationale Ombudsman sprak vorig jaar van een „veel te rigoureuze aanpak” door de fiscus. Ouders kwamen door het handelen van de Belastingdienst in een „onmogelijke positie” terecht, die leidde tot „grote financiële problemen en langdurige onzekerheid”. De helft van de door ouders aangetekende bezwaren werd in oktober vorig jaar gegrond verklaard.

Woensdag moet staatssecretaris Snel een lijst met bijna honderd vragen van de Tweede Kamer over de zaak beantwoorden. Hij heeft al verschillende keren excuses gemaakt voor de gemaakte fouten. Ook stelde hij een commissie in die moet onderzoeken wat er mis is gegaan. Voormalig vicepresident van de Raad van State, Piet-Hein Donner, leidt die commissie.