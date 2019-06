Kabinet wil kiesstelsel vernieuwen

Het kabinet wil een nieuw kiesstelsel invoeren waarbij de kiezer niet per se op een persoon hoeft te stemmen maar ook alleen kan stemmen op een partij. Dit is een van de voorstellen van de commissie-Remkes die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) wil overnemen. Dat melden bronnen rond het kabinet.

De staatscommissie stelde in december vorig jaar een reeks democratische hervormingen voor om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. Ollongren stuurt de kabinetsreactie daarop woensdag naar de Tweede Kamer.

Bij het nieuwe kiesstelsel dat de commissie-Remkes adviseert, en waarbij de kiezer tussen een partij of een kandidaat kiest, krijgen voorkeursstemmen meer gewicht. Dat betekent dat er minder stemmen nodig zijn om als kandidaat in de Tweede Kamer te worden gekozen. De maatregel kan volgens Remkes de band tussen kiezer en gekozene versterken. De kiezer zou zo ook meer een voorkeur voor een regionale kandidaat kunnen uitspreken.

Lees ook: deze vijf politieke hervormingen stelde de staatscommissie voor

Regionale stem

Het kabinet steunt deze ideeën van Remkes en wil de komende tijd verder onderzoeken hoe een nieuw stelsel er precies uit moet zien. Binnen de coalitie zijn daar nog verschillende ideeën over. Zo wil het CDA het liefst een stelsel waarbij de regionale stem nóg meer gewicht krijgt, zoals bij een deels op districten gebaseerd stelsel zoals dat in Duitsland bestaat.

Ook een aantal andere aanbevelingen van Remkes neemt het kabinet over. Zo wil de coalitie het makkelijker maken om de grondwet te wijzigen. Zo’n wijziging moet nu nog tweemaal, door zowel Tweede als Eerste Kamer behandeld worden. Remkes deed het voorstel de beide kamers er bij de tweede lezing gezamenlijk, in een zogenoemde ‘Verenigde Vergadering’, over te laten beslissen. Een tweederde meerderheid blijft wel vereist.

Het kabinet wil het voor partijen iets moeilijker maken om deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen, door het benodigde aantal ondersteuningsverklaringen te verhogen van 580 naar 1.200 en de te betalen waarborgsom te verhogen van ruim 11.000 naar 36.000 euro.

Over een aantal andere grote hervormingen denkt het kabinet langer na. Zo adviseerde de commissie-Remkes om een bindend referendum in te voeren en een Constitutioneel Hof in te stellen om wetten aan de grondwet te toetsen. Ook zou de Eerste Kamer volgens Remkes het recht moeten krijgen om slechte wetsvoorstellen gewijzigd terug te sturen naar de Tweede Kamer, waarna die er het laatste woord over heeft.

Verwarring

De coalitie is nog verdeeld over deze voorstellen en neemt hierover in november een besluit. Zo voelen VVD en CDA weinig voor een nieuw experiment met het referendum, waarvan dit kabinet de raadgevende variant vorig jaar afschafte. Een coalitiebron benadrukt dat deze hervormingen wel degelijk nog verder worden onderzocht en niet „uit beeld worden geduwd”.

Het kabinet zet al wel een streep door het voorstel om een gekozen formateur in te voeren. Remkes wilde de kiezer zo meer invloed geven op welk kabinet er na de verkiezingen komt. Maar volgens een bron in de coalitie was de variant die Remkes voorstelt „voor niemand te volgen”. Zo zou de kiezer bijvoorbeeld drie kandidaten in volgorde van voorkeur mogen aangeven. De coalitie vreest dat dit tot verwarring leidt.

Ook gaat de coalitie niet mee in het voorstel om voortaan op 5 mei de democratische rechtsstaat te vieren op een verplicht vrije ‘Vrijheidsdag’.