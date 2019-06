Italiaanse voetbalvrouwen naar de kwartfinale

De Italiaanse voetbalvrouwen hebben zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van het WK. In Montpellier had Italië van het begin de overhand tegen China, het werd 2-0. Mogelijk staan zij tegenover Nederland, dat het later dinsdagavond opneemt tegen Japan.

Italië 2 China 0 Giacinti 15’ Galli 49’ Al in de vijftiende minuut maakte de Italiaanse Valentina Giacinti het eerste doelpunt voor de Italianen, met een rebound na een redding van de Chinese doelvrouw Peng Shimeng. Daarmee hadden zij direct de druk goed opgevoerd, maar de wedstrijd was nog niet besloten. De Chinezen wisten hun aanvallen soms goed op te bouwen. Het lukte hun alleen niet om de hierdoor ontstane kansen tot het einde toe uit te spelen. Vlak voor de rust moest de Italiaanse aanvalster Cristiana Girelli vanwege een blessure naar de kant, wat een tegenvaller was voor de ploeg. Zij had al drie keer gescoord dit WK. Haar vervangster, Aurora Galli, maakte na de pauze echter wel gelijk het tweede doelpunt. Vanaf twintig meter afstand wist zij de bal in de hoek van het doel te schieten, haar derde doelpunt dit toernooi.