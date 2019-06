Indiase politie arresteert uitgever populaire krant in Kashmir

De Indiase politie heeft maandagnacht de uitgever van een populaire krant in Kashmir gearresteerd. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag. De man, de 62-jarige Ghulam Jeelani Qadri, is opgepakt op basis van een arrestatiebevel dat dateert uit 1993. De uitgever was destijds betrokken bij de publicatie van een verklaring van een militante groep uit Kashmir die zich verzet tegen de Indiase heerschappij in het gebied. Dinsdag werd hij op borgtocht vrijgelaten.

Qadri is de uitgever van de Daily Afaaq. Het dagblad wordt geschreven in het Urdu, de officiële taal van Pakistan, en uitgegeven in Kashmir. De arrestatie van de journalist toont de spanningen die al decennia in deze regio spelen. Zowel India als Pakistan maken aanspraak op het gebied en er zijn gewapende groeperingen actief die streven naar onafhankelijkheid.

De vakbond voor journalisten in Kashmir heeft de aanhouding veroordeeld. Volgens de organisatie wordt een oud arrestatiebevel gebruikt om de pers het zwijgen op te leggen. Ook stelt de bond dat er geen enkele reden was om Qadri ‘s nachts te arresteren. De journalist zou iedere dag op de redactie zijn en ook het politiebureau af en toe bezoeken voor zaken als paspoortaanvragen. De chef van de plaatselijke politie stelt tegenover Reuters dat „de agenten overdag druk waren”.

Persvrijheid onder druk

In India staat de persvrijheid in vergelijking met andere landen onder druk. Van de 180 landen in de persvrijheidsindex van Reporters Without Borders staat India op 140. In Kashmir worden journalisten zowel door lokale paramilitairen als door de Indiase overheid onder druk gezet. Er vinden geregeld arrestaties plaats, hun internet wordt afgesloten of ze worden belaagd door groeperingen.

Afgelopen februari liepen de spanningen tussen India en Pakistan verder op door een zelfmoordaanslag op Indiase politieagenten. Bij de aanslag, uitgevoerd door Pakistaanse militanten, kwamen meer dan veertig agenten om. Volgens India worden de gewapende groepen in de regio door Pakistan gesteund. Op de aanslag volgden vergeldingsacties van de Indiase luchtmacht, waarna Pakistan het luchtruim sloot en een Indiase piloot gevangen nam.

De afgelopen maanden is de rust in het gebied enigszins teruggekeerd. De piloot werd na korte tijd vrijgelaten, het luchtruim is inmiddels weer open en Pakistan heeft tientallen mensen opgepakt die betrokken zouden zijn geweest bij de aanslag.