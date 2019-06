Hoe overleef je de hitte op je werk?

Ik typ deze rubriek in m’n onderbroek en met mijn voeten in een teil water, maar ik zit dan ook thuis. Voor alle hardwerkende Nederlanders die niet zo fortuinlijk zijn, leek het me goed eens op Twitter te peilen hoe ze op hun werk de horrorhitte des doods overleven nu nachtmerrie-temperaturen ons land geselen.

Ik kreeg veel nuttige tips maar ook veel boze mensen die vonden dat kantoortijgers niet moeten ‘janken en zeiken’ omdat zij allemaal airco hebben. Of ik wel aan de dakdekkers, de glazenwassers, de lassers en de bakkers dacht, die dat niet hebben?!?!? Ja lieve mensen, natuurlijk denk ik ook aan hen, sterker nog, deze tips zijn voor iedereen die het warm heeft op z’n werk, dus even rustig aan.

Dat zou trouwens mijn eerste tip zijn: rustig aan. Niet dat jullie nou zo productief zijn in de koelte, maar in de hitte hoeven jullie natuurlijk al helemaal niets te doen. Iedereen die überhaupt op kantoor verschijnt met dit soort temperaturen is al een held.

Datzelfde geldt overigens voor de kantoortijgers die wél airco hebben. Iedereen denkt dat dat de hemel is, maar geloof me: dat is het allerminst. Ik ken duizenden mensen, inclusief mezelf, die stijfbevroren aan het einde van de dag uit hun kantoorstoel gebikt moeten worden. Om over de borstrokken, mutsen en wanten die ze moeten meesjouwen nog maar te zwijgen. Jullie dus ook veel sterkte!

Dan het tropenrooster. Kreeg ik veel reacties over. Dus: vroeger beginnen en eerder naar huis. Prima idee, maar de meeste mensen die mijn rubriek lezen beginnen standaard al om zes uur ’s ochtends om zoveel mogelijk te kunnen genieten van het kantoorleven, dus dat is eigenlijk geen optie. Het woord tropenrooster is überhaupt wat misleidend, schreef iemand, omdat ze rond de evenaar vaak 10 tot 12 uur per dag werken, zeven dagen in de week en niet de luxe hebben te klagen.

Wat natuurlijk wél kan, zoals een van mijn lezers opperde: ga met z’n allen ’s nachts werken en stel overdag alle kantoren met airco open voor de warme medemens. Maak er een soort buurtcentrum van waar kinderen en leerkrachten (denk eens aan hen in deze hitte!), ouden van dagen, bakkers, zwervers en toeristen kunnen worden opgevangen. Rij een paar foodtrucks de parkeerkelder in (ook een prima koele plek om te werken!), stort een paar kuub zand als strand en deze zomer kon wel eens de gezelligste ooit worden op je werk.

Dat kun je natuurlijk ook doen als je geen airco hebt op je werk: ga werken bij de gekoelde buren. Geheime tip: op woensdagen en vrijdagen zijn alle gemeentes, ministeries en provincies uitgestorven, ga daar lekker zitten. Het ergste dat je kan overkomen is dat je een paar rijbewijzen moet afgeven of een paar vergunningen moet beoordelen. Maar dan hebben die mensen ook eens mazzel.

Dan de slippers en korte broeken op kantoor. Ik dacht dat ik daar duidelijk genoeg over was geweest, maar hierbij nog een keer: te korte kleding is niet toegestaan op kantoor – zowel voor mannen áls voor vrouwen – tenzij je alles netjes scheert en pedicuurt natuurlijk. Maar laten we in al die andere gevallen de mystiek en het decorum in godsnaam een beetje in ere houden op het werk.

Dat zou trouwens ook een prima tip zijn in de hitte: een pedicureservice op je werk met mintgels, lavendelpoeders, eeltschrapers en schone sokken, veel schone sokken. Heerlijk.

In diezelfde lijn zou ik ook graag deodorant nog eens extra onder de aandacht willen brengen. En dan geen spuitbus met parfumlucht, maar gewoon, een vrijwel reukloze roller, en dan lekker smeren maar. Daar kun je echt levens mee redden (die van je collega’s).

Dan de natte tips: ik kreeg er veel met water en terecht natuurlijk, want je moet zorgen dat je genoeg drinkt, maar neem ook gerust plantenspuiten, waterpistolen en tuinslangen mee naar je werk en spuiten maar.

Bevroren water is natuurlijk ook goed. IJsblokjes op je pols bijvoorbeeld, of koelelementen in je bodywarmer, maar ook de bevroren plastic waterfles scoort hoog. Als je die voor je ventilator zet, krijg je een lekker fris windje, maar je kunt die bevroren fles ook tussen je benen leggen of erop gaan zitten.

Dan, tot slot, nóg een woord van relativering. Ik noemde al de mensen in het onderwijs, de zorg en in de bouw, maar denk ook eens aan de mensen in Sittard. Die hebben het pas warm deze week! Misschien kunnen we daar eens met z’n allen heen en hen een hart onder de riem steken. Hebben we meteen een leuk bedrijfsuitje.

Maar mijn belangrijkste tip met deze hitte blijft toch: stop met dingen tegen mensen aanhouden. Dat is natuurlijk ook al bij normale temperaturen niet toegestaan, maar met de warmte helemaal. Vraag in plaats daarvan gewoon wat je collega’s ergens van vinden.

Geloof me, het wordt een heerlijke zomer.

Japke-d. Bouma onderzoekt hoe je gelukkig wordt op je werk. Tips via @Japked op Twitter.